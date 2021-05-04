Батькам дозволили заходити до школи, але додали нові умови

Цю пропозицію врахували в оновленій постанові. Тому тепер батьки можуть зайти до школи до своєї дитини.

Але тут встановили нові умови:

батьки обов'язково мають мати засоби захисту (маски) ;

тепер цим їм треба виміряти температуру безконтактним термометром;

відвідування школи треба попередньо узгодити з керівником закладу освіти.



До слова, в деяких областях покращилася ситуація з коронавірусом, тому там повертають школярів на очне навчання. Наприклад, у Києві відновлюють навчання для школярів та студентів через скасування локдауну вже з 5 травня.

Проте у Міністерстві освіти і науки запевнили, що оцінювання результатів навчання учнів, в тому числі і підсумкове оцінювання, цього навчального року може відбуватися дистанційно, якщо це потрібно.