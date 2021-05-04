Батькам дозволили заходити до школи, але додали нові умови

4 травня 2021 , 07:25
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Джерело:

фейсбук Сергія Горбачова

Тепер батьки можуть відвідувати школи, попри карантин. Але їм обов'язково треба дотримуватися протиепідемічних правил безпеки. Це стало можливим, бо Міністерство охорони здоров'я на прохання освітнього омбудсмена внесло зміни у відповідну постанову.

Напередодні у березні освітній омбудсмен Сергій Горбачов звернувся до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка з пропозицією дозволити батькам відвідувати заклади освіти, що забороняла його постанова.

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Цю пропозицію врахували в оновленій постанові. Тому тепер батьки можуть зайти до школи до своєї дитини.

Але тут встановили нові умови:

  • батьки обов'язково мають мати засоби захисту (маски);
  • тепер цим їм треба виміряти температуру безконтактним термометром;
  • відвідування школи треба попередньо узгодити з керівником закладу освіти.


До слова, в деяких областях покращилася ситуація з коронавірусом, тому там повертають школярів на очне навчання. Наприклад, у Києві відновлюють навчання для школярів та студентів через скасування локдауну вже з 5 травня.

Проте у Міністерстві освіти і науки запевнили, що оцінювання результатів навчання учнів, в тому числі і підсумкове оцінювання, цього навчального року може відбуватися дистанційно, якщо це потрібно. 

Автор: Марія Бондар