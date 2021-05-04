Батькам дозволили заходити до школи, але додали нові умови

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Батькам дозволили заходити до школи, але додали нові умови
Батьки і діти в школі / Now.tv

Тепер батьки можуть відвідувати школи, попри карантин. Але їм обов'язково треба дотримуватися протиепідемічних правил безпеки. Це стало можливим, бо Міністерство охорони здоров'я на прохання освітнього омбудсмена внесло зміни у відповідну постанову.

Джерело:

фейсбук Сергія Горбачова

Напередодні у березні освітній омбудсмен Сергій Горбачов звернувся до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка з пропозицією дозволити батькам відвідувати заклади освіти, що забороняла його постанова.

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Цю пропозицію врахували в оновленій постанові. Тому тепер батьки можуть зайти до школи до своєї дитини.

Але тут встановили нові умови:

  • батьки обов'язково мають мати засоби захисту (маски);
  • тепер цим їм треба виміряти температуру безконтактним термометром;
  • відвідування школи треба попередньо узгодити з керівником закладу освіти.


До слова, в деяких областях покращилася ситуація з коронавірусом, тому там повертають школярів на очне навчання. Наприклад, у Києві відновлюють навчання для школярів та студентів через скасування локдауну вже з 5 травня.

Проте у Міністерстві освіти і науки запевнили, що оцінювання результатів навчання учнів, в тому числі і підсумкове оцінювання, цього навчального року може відбуватися дистанційно, якщо це потрібно. 

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