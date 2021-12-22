Не пускатимуть подивитись на свято навіть учнів інших класів. Про це заявили у телеграмі "Дніпро Обласний".

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У Дніпрі батькам заборонили приходити на виступи дітей

У Дніпрі місцевий Департамент гуманітарної політики вирішив, посилаючись на МОЗ, не пускати батьків у дитячі садочки та школи.

Урочисті заходи, присвячені новорічним святам у школах та дитячих садочках, зважаючи на пандемію, цього року мають відбуватися без батьків та інших членів родини,

– мовиться у повідомленні.

Додали також, що під час святкування у школі на заході можуть бути присутні лише учні одного класу, а іншим участь заборонена.



У МОЗ розповіли про правила проведення новорічних свят у школах та садках / Інфографіка МОЗ

Коротко про останні рекомендації МОЗ щодо організації дитячих свят

20 грудня в Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, що освітній процес вимагає нових підходів до безпеки дітей та співробітників закладу освіти. Саме тому в міністерстві розповіли, що варто дотримуватись протиепідемічних заходів.

Зокрема має бути окреме свято для кожної групи чи класу, а також не дозволяють бути присутніми глядачам. Ба більше, в святі можуть брати тільки працівники закладу освіти. Участь аніматорів також заборонили.

Тобто фактично діти у школах та садках мають виступати без батьків чи інших глядачів. Зокрема у МОЗ прописали, що на святі заборонена навіть участь школярів з інших класів чи груп одного закладу.

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Повний текст публікації телеграму "Дніпро Обласний"

У Дніпрі міський департамент гуманітарної політики, посилаючись на МОЗЄ, не пускає батьків у дитячі садочки та школи. Навіть на святкові вистави не можна приходити.

"Урочисті заходи, присвячені новорічним святам у школах та дитячих садочках, зважаючи на пандемію, цього року мають відбуватися без батьків та інших членів родини. Зазначимо, що під час святкування у школі на заході можуть бути присутні лише учні одного класу. Участь школярів з інших класів у святі забороняється.

У випадку із дитячими садочками це правило діє аналогічно", – написав дніпровський Департамент гуманітарної політики.

Багатьох батьків ця новина засмутила та викликала обурення. У коментарях вони виказують здивування таким подвійним стандартам у дотриманні карантину.