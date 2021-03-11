Хочуть вижити із садочка: батька дівчинки, яку не привітали на 8 березня, почали цькувати

Джерело:"Громадське"
Батька дівчинки, яку принизили у дитячому садочку Чернівців на 8 березня, почали цькувати у соцмережах. За його словами, його сім'ю хочуть вижити з закладу освіти.
Батько Ігор Лесько розповів, що його звинувачують у жадібності та бажанні пропіаритися на ситуації.
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Зокрема, чоловіка почали цькувати. Так, від користувачів соцмережі звучать такі тези:
"Якщо вивчити коментарі, легко впізнається вектор громадської думки", – розповідає Ігор Лесько.
За словами тата, після цієї ситуації у садочку немає булінгу щодо його дитини. Тому батьки не планують переводити доньку до іншого садка.
Але досі триває протистояння між татом та членами батьківського комітету. Ігор Лесько вважає, що члени батьківського комітету зроблять все можливе, щоб вижити їх із садочка.
Наразі фахівці відділу освіти проводять у садочку службове розслідування.