Органи управління освітою заявили про плани трансформувати загальноосвітніх школи другого ступеня в гімназії. Проте експерти запевняють, що суттєвих змін це не забезпечить.

Джерело: фейсбук Ігор Лікарчук

Колишній керівник Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук нагадав історію освіти, коли в Україні гімназії були як один із типів загальноосвітніх навчальних закладів. Відтоді ці заклади пройшли досить складні перетворення.

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"Але вони ніколи не були масовими закладами освіти. В Україні гімназії до 1917 року і у перше десятиліття нашої Незалежності були закладами з більш високим рівнем організації освітнього процесу, порівнюючи із звичайною школою", – написав експерт.

За його словами, для цього гімназії мали всі підстави: кадрові, матеріальні, організаційні. Багато гімназій були так званими авторськими закладами, у яких реалізовувалися оригінальні методики організації навчання.

Зараз пропонують, щоб гімназіями стали всі школи, які дають неповну загальну середню освіту. Але чи зміняться від цього кадри, умови, методики? Дуже в тому сумніваюся. Насамперед тому, що такі зміни вимагають серйозних капіталовкладень, а їх немає,

– додає Лікарчук.

Він наголошує, що зміна назви і вивіски не завжди означають зміну сутності.

Лікарчук привів приклад, опорних шкіл, які масово створювалися в останні роки. "Багато із них справжніми "опорними" так і не стали. І їхні випускники не стали показувати супер результати ЗНО", – сказав експерт.

І ось тепер читаю в мережі, що в одній ОТГ за рішенням місцевих депутатів та з ініціативи місцевого органу управління освітою всі сільські школи 2 ступеня стали гімназіями. А їхні директорки уже роблять світлини на фоні нових вивісок,

– наголосив Лікарчук.

Тобто експерт переконаний, що багато шкіл справжніми гімназіями в класичному розумінні цього слова ніколи не будуть.

До слова, раніше м іністр освіти Сергій Шкарлет спростував фейк про те, що цього року до 10 – 11 класів можуть потрапити не всі учні після закінчення 9 класу. "Кожна дитина, яка хоче продовжити навчання в 10 – 11 (12) класі, буде навчатися в цих старших класах", – наголосив міністр освіти.

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