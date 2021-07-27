Такі твори допомагають краще зрозуміти особисті фінанси, навчитись інвестувати та заощаджувати гроші. Розповідаємо про 7 головних принципів книги "Багатий тато, бідний тато".

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Що відомо про книгу "Багатий тато, бідний тато" – книга 1997 року, написана інвестором Робертом Кійосакі. Вона наголошує на фінансовій освіті, грошовій незалежності та створенні багатства шляхом інвестицій в активи та нерухомість. Формат твору поданий у стилі притч, заснованих на житті автора.

1. Багаті заставляють свої фінанси працювати

Ви, мабуть, чули фразу "жити, щоб працювати, працювати – аби жити". Це одне з головних питань, про які мовиться у книзі – замкнуте коло, у яке потрапляє більшість людей середнього та робочого класу.

Як правило, люди з меншими фінансовими ресурсами мають більшу мотивацію навчатись та розвиватись. Вони уникають ризиків, необдуманих заборгованостей та не витрачають грошей на дурниці.

Однак дуже важливо, які б у вас статки не були, щоб гроші почали на вас працювати. Тому, на думку автора, вкладати кошти в активи – це те, чому повинен навчитись кожен.

2. Фінансова освіта є вашим найкращим активом

На думку Кіосакі, гроші – це не ваш основний актив. Саме фінансова освіта є тим, у що потрібно вкладати власні ресурси найбільше.

Інтелект розв'язує проблеми та продукує гроші, а без нього ресурс тільки те й робить, що витрачається,

– йдеться у книзі.

3. Не працюйте, щоб заробляти, працюйте, щоб вчитись

Будь-яку роботу слід сприймати як платформу для вдосконалення навичок. На думку автора, саме мотивація пізнавати нове надає вам всі інструменти для вашої професійної реалізації та створення капіталу.

4. Розберіться з вашими активами та пасивами

Актив – це те, що приносить у вашу кишеню гроші, а пасив – те, що їх звідти виймає. Це принципова різниця для Кійосакі, яка визначає майбутній розвиток особистих фінансів людини.

5. Максимально зменшіть витрати

Автор закликає людей мати якомога менше боргового навантаження. Зрештою, борги перешкоджають фінансовій свободі та незалежності, яких так всі прагнуть. "Скоротіть свої витрати та грошові зобов'язання", – одна з основних догм, яка часто повторюється у книзі.

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6. Реінвестуйте ваш прибуток

Прибуток, створений вашими активами, необхідно реінвестувати в інші інструменти. Не думайте про те, як накопичити сам дохід, а те, куди його ще можна ефективно вкласти.

7. Не покладайтесь лише на фінансових радників

На думку Кійосакі, кожен повинен розуміти власні фінанси самостійно. Допомога експерта чи консультанта може бути корисною, однак контролювати власні гроші треба безпосередньо вам.

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