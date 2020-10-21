Після осінніх канікул учні зможуть повернутися до школи, якщо що в країні не буде катастрофічного сплеску коронавірусу. Але якщо рівень захворюваності на COVID-19 буде рости, учні старших класів навчатимуться за дистанційною або змішаною формою.

Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак в ефірі одного з телеканалів, передає 24 канал.

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Бабак наголосив, що якщо не буде сплеску коронавірусу, то після канікул школярі повернуться в школи в звичайному режимі, але зі збереженням масочного режиму та інших заходів безпеки.

Але якщо рівень захворюваності буде зростати, школам рекомендуватимуть перейти на дистанційне або змішане навчання,

– запевнив нардеп.

Проте Бабак зазначив, що учнів початкових класів та дітей, які відвідують дитячі садочки, навчатимуть очно. "Тотального локдауну для молодших класів не буде, адже якщо маленькі діти будуть на домашньому навчанні, то батьки їх не зможуть залишити одних вдома", – наголосив він.

Натомість голова комітету ВР з питань освіти вважає, що учні старшої школи мають певний рівень свідомості, тому можуть навчатися дистанційно.

"Вони його сприймають та засвоюють, все ок. Система вже готова до цього. Ми це вже протестували навесні. Але для маленьких дітей в початковій школі та закладів дошкільної освіти треба все-таки зробити виняток", – заявив Бабак.

До слова, раніше Сергій Бабак розповідав, що в Україні продовжили шкільні канікули з 15 по 30 жовтня через дві причини. Зокрема, необхідність передчасних канікул була потрібна, щоб запобігти поширенню інфекції, а також цьому сприяли вибори.