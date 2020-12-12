Днями в українському підручнику російських військових переплутали з воїнами ЗСУ. І такі групи помилки трапляються часто. Так, схожа історія сталася і два роки тому. Тоді вчитель Сергій Хараху заявив про маніпуляцію та інформаційну диверсію у шкільному підручнику "Захист Вітчизни".

2 роки тому заступник директора Класичної гімназії ЛНУ ім. Франка Сергій Хараху сказав, що звернеться до СБУ, якщо підручники "Захист вітчизни" для 10 класу видавництва "Генеза" (2018 року) автора Миколи Гнатюка з'являться на шкільних партах, повідомляє видання "Високий замок".

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Що не так у підручнику

Адже він знайшов підручнику концептуальні помилки та недостовірні історичні факти.

Автор намагається уникнути будь-яких згадок про Росію. Коли йде інформація по конкретних темах, він не наводить реальних фактів, які торкаються військової агресії Росії щодо України. Якщо йдеться про міжнародні злочини, немає прикладу, скажімо, про збиття терористами Боїнгу над Донбасом,

– заявив Сергій.

За його словами, у підручнику також немає фотографій українських військових, а є картинки військових без опізнавальних знаків та з радянською зброєю.

"Чому автори не захотіли брати фотографії українських солдатів зі сучасною українською зброєю? Це неприпустимо! Як можна подавати підручник з ілюстраціями такого гатунку? Тираж становить десятки тисяч примірників. Це величезний бюджет!", – додає вчитель.

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Окрім того, на 138-й сторінці підручника є фото бойовиків самопроголошених ЛНР-ДНР. Також у ньому немає жодної згадки про переможні битви українських військових. Приховуються будь-які деталі щодо війни на сході України.

Автор – підставна особа

Сергій Хараху намагався знайти хоч якусь інформацію про зазначеного автора, але про нього ніде нічого немає.

Цей Микола Гнатюк ніколи не писав жодних підручників. Мені здається, це підставна фігура, яку використовують колишні автори. Хтось явно прикривається цією людиною. Це спланована операція,

– наголошує вчитель.

Гучні скандали з помилками у підручниках

У підручнику "Захист Вітчизни" за 10 клас автори допустили обурливу помилку. Вони проілюстрували інформацію про Збройні сили України знімком із російськими військовими. На зображенні видно, що військові – в російському екіпіруванні та тримають у руках відповідну зброю.

У підручнику історії розповідали, що Київ засновано у 19 столітті, а Софійський собор та Києво-Печерська лавра – пам'ятки тих часів.

У підручнику "Основи сім'ї" для 10-11 класів контрацепцію назвали неетичною і такою, що суперечить природі сім’ї. Там також критикують статеві відносини до шлюбу і наголошують, що мама здебільшого займається хатніми справами і "призначення жінки – давати й оберігати життя".