Позичальники підписують анкети-заяви про приєднання до певних умов та правил надання фінансових послуг. Усі зазначені у таких документах пункти, як правило, клієнти не перечитують, зокрема через брак часу чи бажання.

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Згодом виявляється, що підписавши анкету-заяву, споживач автоматично доручив банку списувати кошти з його рахунків, відкритих у валюті кредитного ліміту та в межах сум, які підлягають сплаті за договором.

Експерти розповідають, що можливість автоматичного списання коштів фінансовою установою є законною лише тоді, коли такі умови чітко прописані у кредитному договорі, який підписав споживач послуг.

Порада! Перед підписанням договорів з фінансовими установами, роздруковуйте та перечитуйте всю інформацію вдома, звертайте особливу увагу на умови та вимоги щодо користування послугами. У цьому допоможуть принтери Canon серії MegaTank, які розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину в чорно-білому та 5 зображень на хвилину в кольоровому форматі.

Що робити у випадку незаконного списання коштів

У випадку, якщо згадка про таке списання є тільки в загальних правилах надання послуг конкретної установи, то подібні відрахування є незаконними.

Якщо фінансова установа все ж незаконно списує кошти на погашення заборгованості і не виходить з вами на контакт, то необхідно звертатися до Національного банку України:

заповнити онлайн-форму на сайті НБУ;

надіслати скаргу на адресу електронної пошти nbu@bank.gov.ua;

відправити звернення звичайною поштою за фізичною адресою НБУ;

зателефонувати до контакт-центру – 0 800 505 240.

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Що вказати у зверненні

Розпишіть суть проблеми, найменування та реквізити фінансової установи, якої стосується скарга. Не забудьте вказати свої ім'я, прізвище, по батькові, місце проживання та власну адресу електронної пошти.