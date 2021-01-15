Заплановано, що австрійські школярі повернуться до очних занять вже 25 січня, одразу після закінчення локдауну. Якщо уряд країни вирішить продовжити загальний карантин, заклади освіти змушені будуть й надалі проводити навчання в онлайн-режимі.

Міністерство освіти Австрії не рекомендує школам й надалі проводити дистанціне навчання учнів, адже вважає його неефективним. Та якщо уряд прийме рішення продовжити загальний локдаун, у закладів освіти не буде іншого вибору, повідомляють Salzburger Nachrichten.

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Які школярі зможуть навчатися очно за умов закінчення локдауну? Майже всі заклади середньої освіти будуть відкритими, а традиційно заняття проводитимуться для учнів молодших та середніх класів.

Школярі старших класів матимуть гібридний освітній процес: лабораторні та практичні уроки проводитимуть на території школи, а інші типи занять й надалі проходитимуть в онлайн-режимі.

Обмеження в очному навчальному процесі:

класи будуть поділені на кілька окремих груп

школи забезпечуватимуть учнів всіма необхідними засобами захисту від COVID-19

вчителі та школярі регулярно здаватимуть ПЛР-тести, щонайменше раз на тиждень

За що критикують чинний уряд Австрії? Опозиційна партія NEOS, представники якої неодноразово вказували на недоліки дистанційного навчання, вважає загрозу подальшого закриття шкіл черговою спекуляцією правлячої партії.

Партія SPÖ називає уряд безвідповідальним, оскільки досі не було зроблено офіційної заяви щодо подальшого плану освітнього процесу.