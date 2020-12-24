В Австрії вимогу носити маски у школах визнали протизаконною: рішення суду
Конституційний суд Австрії визнав незаконними деякі рішення уряду щодо карантинних обмежень. Зокрема, мовиться про обов'язкове носіння засобів захисту в школах та поділ учнів на групи для навчання по черзі.
У міністерстві освіти не аргументували вимоги
Служителі Феміди вважають, що ці заходи суперечать законодавству, адже у міністерстві освіти не аргументували необхідність їх введення. Про це інформує портал The Local.
Раніше, згідно з рішенням австрійської влади, у приміщенні шкіл були зобов'язані носити засоби захисту весь час. Виняток – уроки. Також учні навчались згідно з графіком: одні школярі займались у школі у понеділки та вівторки, інші – у середи, четверги та п'ятниці. Решту часу учні перебували вдома.
До суду звернулись батьки школярів. Позивачі наголосили, що влада своїм рішенням порушила право на особисте життя та право на освіту.
В Австрії посилюють карантин 26 грудня
Зазначимо, що Австрія збирається посилювати карантин, проте робитимуть це вже після свят. З 26 грудня виходити з дому можна буде лише для занять спортом або по продукти. Уcі школи перейдуть на дистанційне навчання.
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