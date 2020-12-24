Конституційний суд Австрії визнав незаконними деякі рішення уряду щодо карантинних обмежень. Зокрема, мовиться про обов'язкове носіння засобів захисту в школах та поділ учнів на групи для навчання по черзі.

У міністерстві освіти не аргументували вимоги

Служителі Феміди вважають, що ці заходи суперечать законодавству, адже у міністерстві освіти не аргументували необхідність їх введення. Про це інформує портал The Local.

До теми Давайте після свят: в Австрії посилять карантин після Різдва

Раніше, згідно з рішенням австрійської влади, у приміщенні шкіл були зобов'язані носити засоби захисту весь час. Виняток – уроки. Також учні навчались згідно з графіком: одні школярі займались у школі у понеділки та вівторки, інші – у середи, четверги та п'ятниці. Решту часу учні перебували вдома.

До суду звернулись батьки школярів. Позивачі наголосили, що влада своїм рішенням порушила право на особисте життя та право на освіту.

В Австрії посилюють карантин 26 грудня

Зазначимо, що Австрія збирається посилювати карантин, проте робитимуть це вже після свят. З 26 грудня виходити з дому можна буде лише для занять спортом або по продукти. Уcі школи перейдуть на дистанційне навчання.