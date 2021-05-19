Не моя вина, – Авраменко про посилання на порносайт у підручнику для 10 класів

Автор підручника "Українська мова" для 10-класників Олександр Авраменко прокоментував скандал з посиланням на порносайт. За словами мовника, його вини у прикрому інциденті немає.
Раніше це був сайт району, – Авраменко
Авраменко писав підручник у 2018 році. Тоді за відповідним посиланням був сайт Новомиргородського району Кіровоградської області. Однак через 2 роки ситуація дещо змінилася.
Актуально Українська мова і полуничка: у шкільному підручнику "закралось" посилання на порносайт
За словами Авраменка за відповідним посиланням був текст про дрескод у школі.
У вересні 2020 року сайт Новомиргорода перепрофілювався на порносайт. Це так боляче, прикро та неприємно, але не моя вина,
– пояснив автор підручника.
Він наголосив, що вже подав заяву до кіберполіції. Тому питанням зайнялися правоохоронці. Авраменко сподівається, що найближчим часом сайт заблокують: "Вибачайте, що так сталося, але таке іноді буває".
Авраменко пояснив інцидент у підручнику: відео
Деталі скандалу з підручником
- У темі про те, чи потрібна у школах шкільна форма, виявили пікантне посилання. Переходячи за лінком відкривається порносайт.
- Цей підручник раніше рекомендувало Міністерство освіти та науки.