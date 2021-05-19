Раніше це був сайт району, – Авраменко

Авраменко писав підручник у 2018 році. Тоді за відповідним посиланням був сайт Новомиргородського району Кіровоградської області. Однак через 2 роки ситуація дещо змінилася.

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За словами Авраменка за відповідним посиланням був текст про дрескод у школі.

У вересні 2020 року сайт Новомиргорода перепрофілювався на порносайт. Це так боляче, прикро та неприємно, але не моя вина,

– пояснив автор підручника.

Він наголосив, що вже подав заяву до кіберполіції. Тому питанням зайнялися правоохоронці. Авраменко сподівається, що найближчим часом сайт заблокують: "Вибачайте, що так сталося, але таке іноді буває".

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