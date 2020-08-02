Аудіокниги давно стали частиною нашого життя, і сподіваємося, що вже зовсім скоро, ми матимемо можливість прослухати будь-яку книгу українською мовою. Так, навіть прогулянка в парку може стати кориснішою.

Цікаво, що зараз багато людей читають книги виключно українською мовою. Але де шукати аудіотвори рідною мовою? Видання Освіта Нова підготувало для вас кілька корисних ресурсів, які у цьому допоможуть.

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4 ресурси з аудіокнигами українською мовою

Онлайн-бібліотека "Слухай"

Це безкоштовна онлайн-бібліотека аудіокниг українською мовою. Там можна знайти понад 100 творів прози і поезії тільки українських авторів. Зокрема, можна послухати актуальні повісті Валер’яна Підмогильного та Панаса Мирного, поезію Івана Франка та Ліни Костенко та прозові твори сучасних українських письменників.

Цікаво, що озвучують книги відомі теле- та радіоведучі, музиканти, актори театру та кіно. Проте вибір обмежений здебільшого літературою класиків.

Додаток АБУК

У цьому додатку ви знайдете сучасну прозу, мотивацію і саморозвиток, психологію та навіть еротика. Ця аудіобібліотека буде корисна абітурієнтам, адже проєкт АБУК випустив аудіоверсію хрестоматії для підготовки до ЗНО з української літератури.



Книги в аудіозаписі / Фото Торецьк.City

Додаток має сучасний і яскравий інтерфейс. До того ж, можна прослухати уровок кожної книжки перед покупкою, а також почитати анотацію та відгуки.

Завантажити його можна як на Android, так і на iOS, сам додаток безкоштовний, можна завантажити твори і слухати офлайн. Проте за кожну книжку потрібно платити окремо.

Платформа "АудіоКниги українською"

У цій аудіобібліотеці доступна література сучасних зарубіжних письменників українською мовою. Таокж там є книжки для дітей. На платформі ви знайдете твори будь-якого жанру: детективи, драми, романи, пригоди, жахи, фантастика та інші. Тож, там великий вибір книг.

Але з мінусів – на платформі забагато реклами і не дуже комфортний інтерфейс.

Онлайн-бібліотека "Ліхтар"

Це перша онлайн-бібліотека для людей з вадами зору. Вона адаптована для тих, хто повністю втратив зір або частково незрячий. Інтерфейс повністю підлаштований для цієї аудиторії – кожен ваш крок на сайті озвучується, тому, коли натискатимете на текст чи кнопку, то одразу почуєте аудіо.

Але цією платформою може користуватися кожен охочий. Окрім художньої та дитячої літератури, у бібліотеці можна знайти начальні посібники з англійської для дітей, слухати радіо чи музику. Але там невеликий вибір жанрів.