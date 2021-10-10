Що відомо про атестацію вчителів

5 жовтня завершується громадське обговорення проєкту про атестацію педагогів. Є ймовірність, що ухвалення документа вплине вже на поточний рік, хоча основні зміни в ньому заплановані на 2023.

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Атестація педагогів – це система заходів для оцінювання професійної діяльності вчителя. Вона прописана у статті №50 закону "Про освіту".

Яким може бути результат атестації:

Підтвердження кваліфікаційної категорії – коли педагога перевіряють на відповідність посаді. Якщо рішення атестаційної комісії несприятливе, це може бути підставою для звільнення.

Присвоєння педагогічного звання – для вчителя це старший вчитель та вчитель-методист. Їх присвоюють лише спеціалістам першої чи вищої категорії, які покращують якість освіти, впроваджують педагогічні новації, визнані переможцями чи лауреатами конкурсів.

Як це впливає на зарплату? Відповідно до кваліфікаційної категорії директор школи встановлює вчителю певний тарифний розряд, за яким розраховується ставка.

Базовий оклад першого тарифного розряду (нині 2670 гривень) множать на тарифний коефіцієнт:

спеціаліст без категорії має 10-й (коефіцієнт 1,82) або 11 розряд (1,97),

другої категорії – 12 розряд (2,12),

першої – 13 розряд (2,27),

вищої – 14 розряд (2,42).

Утім, якщо отримана за розрядом сума нижча за мінімальну зарплату, до неї нараховується доплата (на вересень 2021 року доплачуватимуть до 6000 гривень).

Яка зарплата вчителів? Нині спеціаліст другої категорії має ставку 6226 гривень, першої – 6667 гривень, вищої – 7107 гривень. Вже залежно від ставки обчислюють зарплату, враховуючи обсяг педагогічного навантаження, надбавки, тощо.

Якщо педагог перебуває в декретній відпустці або з інших причин перервав діяльність, його категорія та звання зберігаються.



Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу

Період підвищення кваліфікації

Атестувати мають лише тих вчителів, які щорічно підвищують кваліфікацію, вільно обираючи форму навчання, програму і заклад освіти. При цьому з 2022 року діятиме така норма – за п’ять років цьому має бути присвячено не менш 150 академічних годин.

Так, на початку вересня у школах на рік утворюються атестаційні комісії. Списки тих, хто цього навчального року проходить атестацію, подають у комісії до 10 жовтня і протягом 10 днів затверджують.

До 15 березня комісія вивчає педагогічну діяльність, відвідує уроки. Директор школи надає характеристику. До 1 квітня проходить засідання атестаційної комісії, і вже рішення ухвалюють голосуванням.

А що таке сертифікація

Багато освітян скаржаться, що атестації не завжди може бути об’єктивною. Наприклад, робочі стосунки директора з учителем можуть на це впливати. Тому з’явилася сертифікація, яка складається з трьох етапів: незалежне тестування, самооцінювання та презентація практичного досвіду.

Якщо вчитель успішно пройшов сертифікацію, то отримує підтвердження – сертифікат, який є чинним три роки. А головне – йому дають надбавку до зарплати в розмірі 20% на цей період.

До того ж, успішна сертифікація зараховується як атестація. Сертифіката для атестаційної комісії має бути достатньо для присвоєння наступної кваліфікаційної категорії або підтвердження наявної вищої.

Додамо! Якщо пройти професійне випробування вчителю не вдалося, то це не має жодних негативних результатів для роботи в школі. Планується, що сертифікація згодом повністю замінить атестацію. Але поки що це пілотний проєкт лише для вчителів початкової школи.

Зміни в атестації вчителів

У МОН підготували новий проєкт про атестацію, і якщо його ухвалять, то зміняться терміни. Списки атестаційна комісія затверджуватиме аж до 20 грудня, а заяву на позачергове проходження вчитель зможе подавати до 15 січня.

Поки що вчителя, котрий викладає кілька предметів, атестують саме з того предмета, якого він має навчати за отриманою спеціальністю. Проте пропонують атестувати вчителя за кожним предметом (це може здійснюватися одночасно).

Найбільша зміна – наступну категорію не доведеться чекати десятиріччями. Раніше після перших 5 років роботи вчитель має підтвердити, що він – спеціаліст. На наступній черговій атестації можна сподіватися на другу категорію, а ще за 5 років треба підтвердити, що педагог її вартий.

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Але новий документ чітко внормовує це. Вперше подаватися на атестацію молодий вчитель зможе через рік роботи у школі (а не два, як нині). Для другої категорії досить трьох років педстажу, для першої – п’яти, для вищої – семи.

До слова, в Україні обрали найкращого вчителя року за версією Global Teacher Prize Ukraine 2021. Переможцем став вчитель української мови та літератури з Києва Артур Пройдаков. Деталі та переможці в інших номінаціях – читайте у статті.