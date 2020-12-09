21 аспірант з різних українських вишів отримали стипендії президента на 2020-2021 навчальний рік. Так, кожен з них отримуватиме стипендію в розмірі понад 7 тисяч гривень.

Список аспірантів вже затверджений наказом МОН, повідомляє пресслужба відомства.

Цікаво Робота шкіл на карантині, зменшення грошей на освіту та рішення МОН: підсумки тижня в освіті

Додамо, що академічні стипендії Президента України призначаються аспірантам вишів та наукових установ, які найбільш відзначилися в навчальній та науковій роботі.

Кандидати на отримання стипендії висувалися вченими радами закладів освіти, наукових установ та проходили конкурсний відбір.

Скільки аспірантів і з яких областей отримали стипендії:

З Харківської області – 5 осіб;

З Київського вузівського центру – 4 особи;

З Одеської області – 4 особи;

З Дніпропетровської області – 2 особи;

З Львівської області – 2 особи;

З Миколаївської області – 2 особи;

З Волинської області – 1 особа;

Із Запорізької області – 1 особа;

З Сумської області – 1 особа.

До слова, у МОН провели дослідження, чому іноземні студенти обирають для навчання Україну. Так. понад 40% іноземців обрали українські виші через якість навчання, 40-60 % – через вартість навчання, 35% – через легкість визнання диплома на батьківщині, ще 42% – через бажання навчатися в одній із європейських країн.