Аспіранти отримали стипендії президента на наступний навчальний рік: відома сума
21 аспірант з різних українських вишів отримали стипендії президента на 2020-2021 навчальний рік. Так, кожен з них отримуватиме стипендію в розмірі понад 7 тисяч гривень.
Список аспірантів вже затверджений наказом МОН, повідомляє пресслужба відомства.
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Додамо, що академічні стипендії Президента України призначаються аспірантам вишів та наукових установ, які найбільш відзначилися в навчальній та науковій роботі.
Кандидати на отримання стипендії висувалися вченими радами закладів освіти, наукових установ та проходили конкурсний відбір.
Скільки аспірантів і з яких областей отримали стипендії:
- З Харківської області – 5 осіб;
- З Київського вузівського центру – 4 особи;
- З Одеської області – 4 особи;
- З Дніпропетровської області – 2 особи;
- З Львівської області – 2 особи;
- З Миколаївської області – 2 особи;
- З Волинської області – 1 особа;
- Із Запорізької області – 1 особа;
- З Сумської області – 1 особа.
До слова, у МОН провели дослідження, чому іноземні студенти обирають для навчання Україну. Так. понад 40% іноземців обрали українські виші через якість навчання, 40-60 % – через вартість навчання, 35% – через легкість визнання диплома на батьківщині, ще 42% – через бажання навчатися в одній із європейських країн.
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