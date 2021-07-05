І це при тому, що 12-річний Максим — єдина дитина на всю школу із синдромом Дауна. За ним протягом трьох років наглядає асистентка вчителя.

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Чому в класі встановили камеру спостереження? Нещодавно батьки запідозрили неадекватність асистенки вчительки у школі. Тому вирішили встановили камери у одному із класів.

І побачене у відео шокувало їх – асистентка, яку звати Ольга, погрожувала 12-річному Максиму відрізати геніталії. "Я відріжу твою пі**ку" – кричала вона у класі до дитини.

Асистентка вчителя погрожувала учневі з інвалідністю: відео



Батьки розповідають, що вже не раз просили у школі застосувати міри до асистентки, а натомість адміністрація закладу карала лише класного керівника.

Після побаченого, в мене відібрало мову.. Бо невже така поведінка можлива? Декілька років ми робили зауваження і скаржились на цю жінку. Та зараз — це верх нахабства. З моєї дитини жорстоко познущалися... Разом із цим відео я зверталась в поліцію, але відповіді не було,

– відповіла мама хлопчика з інвалідністю.

Що кажуть у школі

Директор школи заявив, що шокований ситуацією, і наразі вирішує питання про звільнення асистентки.

"Проте після скандалу педагогиня сама пішла на лікарняний. І тепер знайти її просто неможливо – вона навіть змінила номер телефону", – кажуть у школі.

До слова, кілька тижнів тому у київській школі №58 спалахнув скандал – оприлюднили відео, на якому вчителька б'є учня з аутизмом. В адміністрації навчального закладу прокоментували інцидент. Деталі – у статті.