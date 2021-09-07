Наразі у школі все спокійно, там вже у звичному режимі проводять уроки. У навчальному закладі працюють правоохоронці, тривають слідчі дії.

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Нові подробиці про напад та потерпілих

За словами директорки школи Валентини Олійниченко, 19-річна нападниця не заходила до навчальних класів, вона стріляла з порога. Завучку та вчительку української мови та літератури вона поранила у руку та спину. Із нападницею вони не знайомі.

У школі також розповіли, що потерпілим учителькам – 50 та 66 років. На щастя, травми виявилися не тяжкими, обоє освітянок перебувають в лікарні у задовільному стані.

Зверніть увагу! Арбалет у дівчини відібрав хлопець, який навчається у цій школі у 9 класі. Коли все це трапилося, він якраз повертався з уроку фізкультури.

Як стороння дівчина потрапила у школу

За даними ЗМІ, нападниця зайшла у школу через бічний вхід – один із чотирьох, які діють під час карантину. Як їй вдалося пройти з арбалетом непоміченою – невідомо. Як пояснили спортсмени, у складеному вигляді він цілком може поміститися у рюкзак. Раніше у школі охоронцем був чоловік, тепер ці обов'язки виконує літня жінка. Директорка школи №11 авчальних закладах повинна бути професійна охорона.

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