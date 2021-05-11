Апеляційний суд повернув новий український правопис

11 травня 2021 , 11:43
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Джерело:

Телеграм Ростислава Кравця

Шостий апеляційний адміністративний суд 11 травня скасував рішення Окружного адмінсуду Києва щодо нового українського правопису. Раніше ОАСК вирішив, що Кабмін перевищив свої повноваження, затверджуючи нову редакцію правопису.

Про це повідомив адвокат Ростислав Кравець у телеграмі. Він зауважив, що про підстави проінформують пізніше.

Раніше Уряд має залізобетонно довести свою чітку позицію, – Кремінь про скасування нового правопису

Касаційну скаргу подавати будемо,
– написав Кравець.

Мотивувальної частини рішення поки нема

Як повідомив Hromadske представник позивача у справі Дмитро Ільченко, мотивувальної частин рішення поки немає. Сам Ільченко раніше запевняв, що позов подали, аби "захистити українську мову від її спотворення на користь регіональних діалектів". Щодло уряду, то він начебто не мав компетенції для зміни правопису.

Рішення ОАСК оскаржив Мін'юст

Раніше скаргу на рішення Окружного адмінсуду подало Міністерство юстиції 12 березня. У відомстві не погодились, що при введенні нового українського правопису уряд перевищив свої повноваження. Окрім того, у Мін'юсті наголосили, що позивачі у справі не навели докази щодо того, що порушили їхні права.

Коротко про намагання скасувати новий правопис:

Новий правопис: що змінилось / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор