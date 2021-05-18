Антиковідний пакет Байдена: 300 доларів на виховання дитини щомісяця

Фінансово грамотними повинні бути не тільки люди, але й уряди цілих країн. Американські сім'ї отримуватимуть до 300 доларів щомісяця на утримання та виховання дітей.

Понад 39 мільйонів американських сімей отримуватимуть соціальні виплати уже з 15 липня. Це передбачено антиковідним соціальним пакетом уряду Джозефа Байдена, загальний фонд якого складає 1,9 трильйона доларів.

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Деталі ініціативи американського уряду

Міністерство фінансів США оголосило у понеділок, 17 травня, що 88% американських сімей зможуть претендувати на соціальні виплати в межах антиковідного пакету.

Сімейні пари, чиї доходи не перевищують 150 000 доларів на рік, отримуватимуть по 300 доларів на місяць за кожну дитину віком до 6 років та по 250 доларів на дітей від 6 до 17 років.

Допомога надходитиме на банківські рахунки батьків єдиним платежем 15 числа кожного місяця, якщо заявку затвердить податкова служба (IRS).

До уваги будуть брати річні фінансові звіти сімей 2019 та 2020 року. Тривалість виплат передбачена щонайменше протягом одного року, однак є можливість продовження цієї ініціативи.