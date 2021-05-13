Проте, на жаль, в Україні є брак аналітиків, вчених та експертів, які можуть аналізувати цю сферу.

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Науково-освітній центр протидії корупції ACREC

Одразу після Революції Гідності проблему з браком фахівців взялись вирішувати провідні антикорупційні організації.

Так у 2015 році за ініціативи представників ЦПК, Transparency International Ukraine та Національного університету “Києво-Могилянська академія” заснували науково-освітній центр протидії корупції ACREC.

ACREC було задумано як освітній центр, який за допомогою спеціальних курсів, програм, досліджень та просвітницьких проєктів підготує нове покоління українських аналітиків та дослідників.

А вони зможуть на державному рівні проводити міждисциплінарні дослідження та якісну аналітику в сфері протидії корупції.

Адміністративний директор ACREC Андрій Білецький розповів, що спочатку був задум створити подібний аналітичний центр в інших вишах, де не толерують корупцію, проте ніхто, крім НаУКМА, не відгукнувся на цю пропозицію.

Створення подібного аналітичного центру як окремої організації потребував серйозних фінансових вливань, яких на той час не було. Тому створення ACREC як структурного підрозділу НаУКМА видалось найбільш підходящим варіантом,

– каже Андрій Білецький.

Кому будуть корисні такі програми

Якісні дослідження в сфері запобігання і протидії корупції, успішні випускники освітніх антикорупційних програм потрібні, зокрема суспільству та державі.

Відтак цільовою аудиторією Центру є активна молодь (студенти та абітурієнти), молоді професіонали, які починають свій кар’єрний шлях в антикорупційній сфері, керівництво антикорупційних органів тощо.

Які перспективи дає антикорупційна освіта

За майже 6 років існування команда ACREC пройшла шлях від запуску окремих міждисциплінарних курсів – сертифікатної програми "Антикорупційні міждисциплінарні студії" до магістерської програми "Антикорупційні студії", яка включає в себе близько 45 різноманітних курсів.

Випускниками цих освітніх програм є експерти Інституту законодавчих ідей, Центру протидії корупції, Transparency International Ukraine, регіональних антикорупційних організацій, науковці, представники НАЗК, НАБУ, Нацполіції тощо.

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А лекторами освітніх антикорупційних програм є визнані фахівці у сфері запобігання і протидії корупції, верховенства права, політології і т.д. Викладають дисципліни не лише українські фахівці, але й представники закордонних вишів.

Виконавча директорка ACREC Оксана Нестеренко розповіла, що вони з кожним роком покращують умови навчання для студентів та молодих професіоналів у сфері освіти. Крім цього, фахівці Центру працюють і над створенням навчальних матеріалів для полегшення навчання студентів.

Унікальні наукові дослідження та інтерактив

Окрім того, за весь період діяльності ACREC експерти Центру провели декілька масштабних досліджень та запустили дослідницькі проєкти. Серед них – "Громадянське суспільство проти корупції в Україні".

Антикорупційний центр також запустив періодичне аналітичне видання ACREC Review, яке присвячено питанням боротьби з корупцією і яке дає можливість публікуватись молодим дослідникам та практикам.

Також започатковано регулярну літню школу для дослідників корупції, під час якої слухачі вивчають основи проведення досліджень та презентують власні ідеї.

Одним із унікальних та інноваційних напрацювань Центру є проєкт Київських антикорупційних турів (це формат інтерактивних міських екскурсій місцями, які пов’язані з найбільшими корупційними чи антикорупційними історіями).

Як створити свій аналітичний центр? Андрій Білецький наголошує, що для створення аналітичного центру при університеті потрібен класичний багатопрофільний заклад вищої освіти та людина, яка займатиметься просуванням аналітичного центру.

Додамо, що ACREC планує розвивати міжнародний напрямок, виводити освітні програми на міжнародний рівень та залучати більше іноземної аудиторії.

Авторка: Андріана Біла