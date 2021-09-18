Anti2010: у Франції масово цькують 11-річних дітей через тренд в інтернеті

У Франції влада обурена новим інтернет-трендом Anti2010, який передбачає цькування дітей. Під прицілом хейтерів опинилися учні середньої школи, яким виповнилося 11 років.

Ця ситуація викликала гнів міністра освіти Франції Жана-Мішеля Бланке. Він попросив адміністрації усіх шкіл бути більш пильними щодо утисків дітей.

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Тренд бере початок з відеоролика в тік-тоці, де вперше використали хештег #anti2010. За кілька тижнів з моменту публікації він набрав понад 40 мільйонів переглядів. Наразі відео видалили з соцмережі.

Реакція Міносвіти

Французький міністр освіти наголосив, що чимало учнів 2010 року народження цієї осені вперше пішли у середню школу. Відтак вчителі та однолітки повинні ставитися до них доброзичливо й сприяти успішній інтеграції в суспільство.

Він публічно попередив, що усі причетні до цькування будуть покарані. Сім'ї потерпілих також можуть звертатися на спеціалізовану "гарячу лінію".

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Джерело булінгу

Точного пояснення, звідки пішла мода на цькування 10- і 11-річних дітей, немає. Кібербулінг містив у собі культурні референції, пов'язані з популярною відеогрою Fortnite. Відтак старші учні насміхалися над молодшими нібито через недосвідченість та неправильну поведінку в грі.

Є версія і про дуже популярну іграшку-антистрес Pop it. Серед учнів середньої школи побутує думка, що попіт – це для зовсім малих дітей. Підсилити стереотип могла нова пісня Pop it Mania молодої інфлюенсерки Pink Lily, у які є фраза "Ми – королеви 2010 року". Через це з 11-річними дітьми ними не хочуть спілкуватися, а можуть і побити.

Що таке булінг? Булінг, або цькування – це різновид фізичного, психологічного, економічного або сексуального насильства, який свідомо вчиняє особа чи група осіб. Цькування з використанням інтернету та сучасних девайсів називають кібербулінгом. В Україні передбачена відповідальність як за булінг, так і за його приховування.

Боротьба з проблемою

У деяких школах батьків повідомили про проблему та організували освітні матеріали щодо відвідування уроків. Втім батьки вважають, що французька влада повинна докласти більше зусиль, щоб не дозволити ненависті розповсюджуватися інтернетом.

Для родичів дітей, що постраждали від цькування розробили інструкцію, як правильно вчинити в такій ситуації. Батькам рекомендують:

не засуджувати потерпілого;

вислухати його позицію;

із отриманою інформацією звернутися до адміністрації школи та попросити організувати більш безпечний навчальний процес;

підтримувати дитину й при потребі відвести її до психолога.

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