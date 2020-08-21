Чим старша дитина, тим складніше оволодіти англійською чи іншою мовою так само вільно, як рідною. Опановуючи рідну чи другу рідну мову, малюки імітують батьків і близьких.

Спершу це лепет, вигуки, а згодом – осмислена мова. Мовленнєвий апарат з дитинства налаштовується на вимову батьків, а з віком наче втрачає здатність адаптуватись до іншої вимови. Розробити артикуляцію та освоїти фонетику англійської мови дорослим буває доволі складно.

Англійська від Helen Doron – чому саме з раннього дитинства?

Мовознавці виділяють критичні періоди, пов'язані з вивченням англійської, французької чи будь-якої іноземної мови. Вважається, що після 8-11 років різко зменшується ймовірність повноцінного оволодіння фонетичною системою й мовними конструкціями, навіть якщо ми переїжджаємо у країну носіїв мови. І справа не лише у мовленнєвому апараті, а й у тому, що до цього віку складається певна картина світу рідною мовою.

Повне занурення у мовне середовище – англійська засвоюється сама собою

Якщо почати вивчати англійську мову у дорослому віці, це неминуче відбувається крізь призму рідної: переклад у голові, речення з граматичними конструкціями української але з англійськими словами, а також порівняння та аналогії.

Натомість при вивченні англійської за методикою Хелен Дорон з дитинства, як другої рідної мови, діти діятимуть інакше. Вони можуть вільно перемикатися й мислити обома мовами одночасно. У чому ж переваги та практична доцільність методики?

Спілкування на уроках виключно англійською – граматику, навіть складні правила, малеча вже з першого заняття доволі легко розуміє, завдяки поясненням викладача, навчальним матеріалам та мові жестів.

Застосування програм розвитку комунікацій із застосуванням різноманіття видів діяльності, ігор, навчальних посібників з англійської, лексичного матеріалу.

Співи й прослуховування дитячих пісень англійською.

Перегляд автентичних відеоматеріалів англійською.

Чергування через 4-6 хвилин нових цікавих активностей для дітей.

Авторські мобільні додатки та власна радіостанція допомагають закріпити вивчений матеріал.

Завдяки наочним прикладам і візуальній демонстрації, нові слова й вирази англійською поступово входять у повсякденну мову дітей.

Ефективність методики "Англійська Хелен Дорон"

Англійська з дитинства стає природною формою спілкування, вираженням власних думок, емоцій і почуттів.

Метод, як унікальний засіб спілкування, перевірено у 40 країнах світу.

В світі працює понад 1000 навчальних центрів і 4500 викладачів, які володіють унікальною методикою.

Протягом 35 років поспіль школи англійської мови підготували 3 мільйони успішних студентів.

В Україні Хелен Дорон відома 15 років – у 75 школах навчаються понад 10 тис. дітей: малюки від 3 місяців, юнаки та дівчата до 18 років

Як створити дитині умови для вивчення англійської як другої рідної мови?

Займаючись англійською 2 рази на тиждень по 40-60 хвилин, мовне середовище забезпечити неможливо. Як же бути? Рішення просте – мінімум третину часу протягом дня проводити, використовуючи англійську. Ось кілька ідей, як створити мовне середовище для дитини:

Промовляємо повсякденні дії англійською – вкладаємо спати, вмиваємося, йдемо до столу обідати, тощо.

Читаємо книги на ніч і протягом дня англійською.

Переглядаємо відео та прослуховуємо аудіоматеріали двічі на день.

Граємо в ігри, щось робимо, озвучуючи англійською.

Середовище має змінитися не тільки для дитини, а й для батьків. Ось як це зробити:

Дивимося новини, фільми й серіали англійською.

Читаємо книги й журнали.

Слухаємо й співаємо пісні англійською мовою.

Знаходимо співрозмовника для спілкування – в інтернеті або наживо.

Звичайно – відвідуємо курси англійської мови.

А діти так захоплюються навчанням у школі Helen Doron English та підтримкою батьків, що не помічають, як починають думати й говорити англійською. Отже, немає нічого неможливого або нереального. Досить поставити мету й максимально оточити себе англійською мовою. А щоб розвіяти будь-які сумніви, відвідайте безкоштовне пробне заняття у найближчому до вас навчальному центрі Англійська Хелен Дорон.