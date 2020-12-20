Лялькар з Івано-Франківська Богдан Савлюк створив колекцію ляльок з полімерної глини у вигляді мініатюрних письменників. Всі вони зображені у вигляді богів. Найголовніший серед них – Зевс, в образі якого письменник Юрій Андрухович.

Цікаво, що сама колекція була готова ще в квітні 2020 року, але через пандемію коронавірусу презентацію довелося перенести на середину грудня, повідомляє "Суспільне".

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Як виникла асоціація письменників з богами? Савлюк запевняє, що письменники творять у своїх книжках нові світи, людей, емоції, переживання. Саме вони вбивають людей, а через кілька сторінок воскрешають їх. Тому, власне, вийшла така асоціація письменників з богами.

Олімпійські боги живуть три тисячі років і не помирають. Так і письменники – мають імунітет до небуття", – зауважив митець.

Прототипами оліпійських богів стали 13 сучасних українських письменників: Юрій Винничук, Андрій Любка, Василь Шкляр, Марія Матіос, Ірена Карпа, Тарас Прохасько, Іван Семесюк, Валерій Ананьєв, Оксана Забужко, Сергій Жадан, Юрій Іздрик, Юрій Андрухович, Руслан Горовий.

Дивіться письменників в образах богів:



Додамо, що Богдан Савлюк уже кілька років створює мініатюри з полімерної глини: козаків, гуцулів, сучасних військових та артистів. Спочатку його роботи мали бути просто іграшками, але згодом виявилося, що мініатюри більше подобаються дорослим, ніж дітям.