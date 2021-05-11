Founder Institute займається стартапами на початковій стадії (pre-seed), а його штаб-квартира розташована у Кремнієвій долині. 20 травня заплановано перший вебінар українського підрозділу акселератора на тему "Фінансування стартапів в Україні: як правильно залучати кошти".
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Відбір та участь у програмі Founder Institut
У програмі братимуть участь 25 команд з України, яких оберуть на конкурсній основі. Основним критерієм для відбору буде оцінка DNA Assessment – після заповнення заявки пройти її запропонують всім претендентам.
Участь у програмі не є безкоштовною. Тим командам, які зареєструють заявки до 27 червня, запропонують навчання за 299 доларів США, а зареєстрованим пізніше вказаної дати – за 399 доларів.
Цю суму стартапу можуть повернути протягом перших тижнів навчання. Окрім цього, українські команди повинні будуть віддати частку у своїх проєктах у розмірі 4% в обмін на участь в програмі.
Подати заявку можна до 22 серпня 2021 року.
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Чого навчатимуть у програмі
Команди, які отримають місце у програмі, запропонують навчання теоретичних та практичних знань, які можна буде застосувати для їх власних бізнес-ідей.
Блоки програми вибудувані таким чином, щоб відтворити ключові етапи підготовки та планування стартапу, з кульмінацією у вигляді готової конкурентоспроможної бізнес-моделі.
Випускники програми отримають інформаційну та репутаційну підтримку від Founder Institute для розвитку бізнесу та залучення інвесторів.
В програмі передбачено такі методи навчання:
- щотижневі семінари про те, як перетворити ідею в рентабельний бізнес;
- пряме спілкування з понад 100 менторів під час спеціальних сесій;
- допомога під час реєстрації компанії, отриманні дозволів та ліцензій;
- допомога у налагодженні ділових відносин з партнерами, які потрібні для втілення бізнес-ідеї стартапу тощо.