96-річний американець Реймонд Шефер отримав нарешті почесний диплом про середню освіту. Чоловік понад пів століття тому покинув навчання у школі, щоб допомагати родині, а потім пішов на Другу світову війну.

Як дізналися журналісти, Реймонд Шефер кинув навчання в середній школі в 1940-х роках, щоб допомагати своїй родині. А коли почалася Друга світова війна, він пішов в армію.

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Вже після повернення з війни Реймонд не продовжив навчання. Так, упродовж 40 років Шефер працював на виробництві обладнання.

Водночас ветеран війни зізнався друзям, що шкодує про те, що не завершив навчання.

Він говорив, що хотів би мати атестат про завершення середньої освіти, і називав себе тупим. Але він не був таким. Він кинув школу, щоб утримувати свою родину,

– розповіла його подруга Синтія Беннет.

Тому Синтія разом з іншими друзями Реймонда домовилася з чиновниками та знайшла школу, яка погодилася видати атестат 96-річному американцю.

"Я хотіла побачити, як він отримає диплом, щоб він відчув – його життя було повністю успішним", – додала Беннет.

Цікаво, що адміністрація школи влаштувала Шеферу сюрприз. Друзі покликали Реймонда до закладу освіту начебто для якоїсь допомоги. Коли він увійшов до будівлі, то побачив коридор, прикрашений кульками, та оркестр. У приміщенні на нього чекали рідні та знайомі.



Реймонд Шефер побачив свій диплом про закінчення школи / Фото Fox.tv

Директор школи Ден Фостер сказав, що Шефер служив не лише своїй країні, а й цілому світу. Тому чоловікові подарували мантію та конфедератку (головний убір).

Після цього Реймонду вручили почесний диплом про середню освіту та медаль на честь сільськогосподарської школи, яку чоловік не закінчив. Шефер сказав, що довго чекав на цей момент.