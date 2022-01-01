За словами експертів, такий підхід вчить школярів важливій навичці у дорослому житті – цілепокладанню.

До теми 10 секретів успіху: як почати вчитися на "відмінно"

Які системи доречно використовувати у якості додаткового заохочення для школярів? Нижче читайте кілька цікавих та корисних ідей.

Альтернативи оцінкам у школі

Наліпки чи фішки

Учні молодших та середніх класів обожнюють наліпки та яскраві фішки. Отримання подібної винагороди під час уроку можуть бути відмінним мотиватором.

Вчитель може розробити декілька критеріїв заохочування. Наприклад, за старанність, за відмінну поведінку на уроці, за гідний результат, за креативність та інше.

Отримання наліпки може бути заохоченням самим по собі, окрім того, можна запропонувати шкалу заохочень. Наприклад, зібравши 5 наліпок/фішок, можна отримати звільнення від домашнього завдання, автоматичну оцінку за самостійну тощо.

Трекери

Такий інструмент показує системність на шляху до опанування певної навички чи успішність у навчання в цілому.

Запропонуйте учням певне заохочення за старанність та відповідну результативність. Наприклад, якщо усі учні упродовж місяця виконуватимуть домашні завдання / не отримуватимуть зауважень під час уроку тощо, то на них очікуватиме певний заохочувальний сюрприз.

Зокрема, дітям можна запропонувати:

цікавий урок-вебквест,

творчу зустріч з мандрівником, полярником, відомим письменником чи музикантом,

безкоштовну професійну фотосесію від вашої знайомої тощо.

Трекер можна оформити у вигляді кольорової мотиваційної таблиці, де відмічати результативність щоуроку, або можна підійти більш творчо – створити яскраву тематичну карту, на якій буде чітко видно увесь шлях до успіху.

Важливо, щоб трекер був перед очима учнів, а вчитель, який запропонував таку ідею школярам, дотримав свого слова щодо винагороди.

Заохочувальні бали

Коли у класі навчаються понад 25 учнів, доволі важко під час опитування на уроці виставити заслужено високі оцінки тим учням, які відповідали. Адже в такому випадку учні дають відповідь на одне – кілька простих запитань.

З одного боку часто цього недостатньо, щоб поставити високу оцінку, а з іншого – несправедливо не враховувати їх відповіді. У такому випадку стане у пригоді накопичувальна система балів.

Вона може бути не тотожною класичній 12-бальній системі, а пропорційною. Наприклад, за кожні 5 балів, отриманих за усні відповіді, учень отримує 10 балів у журнал та інше.

Зверніть увагу 12-річний підліток з Великої Британії за рівнем інтелекту обігнав Ейнштейна

Або ж поставте підліткам мету: після того, як учні класу наберуть разом "N" балів, замість звичайного уроку ви влаштуєте змагальну вікторину для класу, зіграєте разом в улюблену онлайн-гру, організуєте квест чи переглянете фільм.

За кожний урок чи завдання давайте учням/групі певну кількість балів. Чим скоріше вони наберуть необхідну кількість, тим швидше отримають вибране ними заохочення.

Тож вигадуйте щось цікаве та заохочуйте учнів до навчання невимушеними дієвими і творчими підходами!