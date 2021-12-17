Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова розповіла, що у грудні 2021 року в школі № 4 у Донецьку відбулась посвята дітей в "кадети".

До теми На окупованих територіях учням нав'язують ідеї "русского мира", – Денісова

Там 47 хлопчиків та дівчат склали присягу та отримали відповідні посвідчення.

Окупаційні адміністрації активно залучають дітей та молодь до набуття навичок рукопашного бою, стройової підготовки, поводження зі зброєю, нав’язують вивчення історії Росії та пропагують невід’ємність тимчасово окупованих територій України від "русского мира",

– заявила Денісова.

За її словами, на окупованих територіях України активно йде російська пропаганда:

3 по 5 грудня майже 10 тисяч учнів та вчителів з тимчасово окупованої території у Луганській області взяли участь у всеросійській громадсько-просвітницькій акції "Козачий диктант-2021".

8 грудня на тимчасово окупованій території у Донецькій області провели акцію з метою розповсюдження та пропаганди "георгіївських стрічок" серед населення як символу "русской весны".

Через ці інциденти Людмила Денісова звернулася до Офісу Генерального прокурора щодо необхідності вжиття відповідних заходів реагування.

До слова, російські найманці вже пів року незаконно утримують у полоні вчительку фізики Наталію Шило. Її підозрюють у нібито "шпигунстві на користь України".

Денісова наголосила, що наразі у в'язницях та СІЗО на тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримують 30 жінок, де зазнають катувань та неналежного поводження. Деталі – читайте у статті.

Текст публікації Людмили Денісової:

Занепокоєна нав’язуванням військового виховання серед дітей та посиленням пропаганди, спрямованої на знищення національної ідентичності українського населення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

У грудні 2021 року в школі № 4 міста Донецьк відбулась посвята дітей в «кадети». 47 хлопчиків та дівчат склали присягу та отримали відповідні посвідчення. Окупаційні адміністрації активно залучають дітей та молодь до набуття навичок рукопашного бою, стройової підготовки, поводження зі зброєю, нав’язують вивчення історії Російської Федерації та пропагують невід’ємність тимчасово окупованих територій України від "русского мира".

З 3 по 5 грудня цього року майже 10 тисяч учнів та педагогів з тимчасово окупованої території у Луганській області взяли участь у всеросійській громадсько-просвітницькій акції «Козачий диктант-2021». 8 грудня 2021 року на тимчасово окупованій території у Донецькій області проведено акцію з метою розповсюдження та пропаганди "георгіївських стрічок" серед населення як символу "русской весны" для тимчасово окупованих територій України.

Звернулась до Офісу Генерального прокурора щодо необхідності вжиття відповідних заходів реагування.