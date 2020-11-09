Академію при президентові приєднали до університету Шевченка: деталі
Володимир Зеленський підписав указ про передачу Національної академії державного управління при президентові України до сфери управління Міносвіти. Зокрема, її приєднають до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у своєму телеграмі, а указ №487/2020 опублікували на сайті глави держави.
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За словами Шкарлета, рішення ухвалене на підставі звернення КНУ ім. Тараса Шевченка. Саме до нього і буде приєднана Академія.
Натомість в указі Володимира Зеленського йдеться про те, що Національну академію державного управління при президентові (разом з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами держуправління) передають до сфери управління Міносвіти.
"Навчання та вдосконалення кваліфікацій фахівців у галузі публічного управління на базі Університету дасть можливість досягнути суттєвого поліпшення в кадровому забезпеченні органів державної влади та місцевого самоврядування України", – запевняє Шкарлет.
Тепер уряд має забезпечити збереження наукового, науково-педагогічного, педагогічного, освітнього потенціалу та її матеріально-технічної бази.
Додамо, що Національна академія державного управління при президентові є головним державним вищим навчальним закладом України із підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Її створили у 1995 році.
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