Новорічні свята вже на порозі, а це означає, що настав час задуматися про подарунки для рідних та друзів. Напередодні свят перед кожним постає завдання вибору такого подарунка, щоб і сподобався, і був корисним водночас. Ми вирішили вам допомогти підібрати такий подарунок і пропонуємо кілька цікавих ідей, якими ви можете скористатися.

Техніка у подарунок – завжди чудова ідея. Якщо ви часто буваєте вдома у того, кому збираєтеся зробити корисний подарунок, зверніть увагу, що може бути потрібно людині. Це може бути незначна, але корисна дрібниця, або ж більш габаритна техніка, яка може принести чимало користі.

Принтер

Непогана ідея для подарунка з огляду на рік, що минає. Не схоже, що карантин у наступному році скоро відступить, отже чимало людей продовжать працювати з домашніх офісів, а відтак принтер стає дуже корисним та своєчасним подарунком. Це стане як доповненням домашнього офісу, так і просто зручним та багатофункціональним інструментом, який буде корисним для будь-якої сім’ї.

Одразу зазначимо, що кращим варіантом буде обрати багатофункціональний принтер з можливістю сканування. Для роботи така річ практично незамінна, адже це позбавить ваших друзів потреби шукати спеціалізовані сервіси для того, щоб зробити копії важливих документів або ж роздрукувати кілька сторінок з важливою інформацією. А якщо вдома є діти, то домашній принтер може стати інструментом для розваг та розвитку, адже з його допомогою можна роздрукувати безліч цікавих розвиваючих матеріалів, карток, настільних ігор та паперових конструкторів.

Сценаріїв застосування принтера насправді чимало і він є справді корисним інструментом вдома, а відтак чудовим подарунком на свята. Рекомендуємо також обрати варіант з вбудованими чорнильницями, що позбавить мороки з обслуговуванням пристрою. Наприклад, принтери Canon серії Megatank мають фронтальні вбудовані чорнильниці, завдяки чому без зайвих зусиль можна відстежувати рівень чорнил. Крім того, запас чорнил у цих принтерах можна швидко й легко відновити, виконавши просту процедуру, завдяки оптимізованій системі поповнення чорнильниць.

Принтери Canon відмінно зберігають професійну якість документів та фотографій. Резервуару для чорної фарби достатньо (в залежності від моделі) для друку щонайменше 8 000 сторінок. Одна порція кольорового чорнила розрахована приблизно на 7 000 копій із середнім ступенем заливки.

Мобільний принтер

Оригінальні та незвичні подарунки завжди запам’ятовуються, а якщо вони корисні, то й ефектність такого сюрпризу посилюється. Наступний ґаджет може бути чудовим подарунком як для підлітка, так і для дорослого, адже можливість роздрукувати щойно зняте фото прямо тут і зараз – захоплює.

Невеликий за розмірами фотопринтер Canon Zoemini вміє друкувати фотографії надіслані зі смартфона. Розміри самого пристрою не перевищують розміри середньостатистичного смартфона і з боку принтер схожий на павербанк і важить всього лише 160 г. Місця він займає не багато, а користі приносить чимало, адже ця маленька коробка здатна зберегти ваші найцінніші миті, крім того, ви одразу можете поділитися ними зі своїми друзями.

Все, що потрібно для роботи, обрати фото, додати фільтр, елемент доповненої реальності або ж кумедний стікер та натиснути на кнопку – все, фото готове. Світлину можна залишити собі, прикріпивши на холодильник чи дошку, або ж подарувати її другу.

До речі, принтер має спеціальну програму Canon Mini Print, яка допомагає швидко знайти та під’єднати ґаджет. Крім того, в додатку фотографії можна обробити наклавши різноманітні ефекти, або розбити велике фото на пазл з дев’яти невеликих фотографій, які потім можна скласти. А ще цей невеликий фотопринтер вміє друкувати фото прямо з Instagram та Facebook.

Для друку фото не використовується жодних чорнил, а лише спеціальний папір Zink. Він покритий багатошаровими кристалами, які при нагріванні створюють кольорову гаму для формування друкованого зображення. Саме завдяки цьому фото виходять стійкими до зовнішніх впливів і дуже надійними.

Набір для власного блогу

Ніколи не пізно почати вести власний блог на YouTube, в Instagram або TikTok, однак для цього потрібна відповідна техніка. Саме такий набір, в якому зібрана якісна камера, штатив та інші аксесуари, які можуть знадобитися молодому блогеру, стануть чудовим подарунком будь-кому, адже застосовувати всі складові Canon EOS M50 Web Kit можна з різною метою.

До набору входять:

фотокамера Canon EOS M50;

об'єктив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3;

стереомікрофон Rode VideoMic GO;

штатив Slik Sprint Pro III 3 Way BK;

карта пам’яті SDXC карта пам'яті 64GB;

зарядка на 220 Вольт;

інструкції з підключення та налаштування.

Камера EOS M50 безумовно є фішкою набору, а її рекордна чутливість в 51200 ISO гарантує вам якісне зображення навіть в умовах з недостатнім освітленням. Камеру можна легко під’єднати до комп’ютера та використовувати для відеодзвінків, конференцій, дистанційного навчання в інтернеті та знімання відео для власного блогу чи стріму. За якість зображення можна не турбуватися, адже камері буквально достатньо світла від монітору, щоб видати чудову картинку.

EOS M50 вміє знімати в 4К та має дуже зручний сенсорний екран з поворотним механізмом, який стане в пригоді під час зйомок блогу, адже дозволяє слідкувати за об’єктами в кадрі та обстановкою. Камера також володіє системою автофокусування з відслідковуванням обличчя, тож перейматися через те, що ви не у фокусі, не потрібно.

По суті, завдяки комплекту Canon EOS M50 Web Kit ви даруєте універсальне рішення для прямих ефірів, трансляцій, захоплення фотографією, створення відеороликів, і ведення власного блогу. То ж ви можете бути впевнені у тому, що такий подарунок принесе масу позитивних емоцій і буде корисний вашим рідним чи друзям.