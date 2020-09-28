Окружний адміністративний суд Києва розгляне позов щодо рішення Київської міської ради про зобов’язання учнів у школах виконувати гімн перед уроками.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду Києва.

Цікаво Виконання гімну в школах Києва: до суду надійшов позов скасувати рішення Кличка

Що відомо про цей позов до суду? 7 вересня на сайті ОАСК з’явився позов про те, щоб суд визнав протиправним рішення про обов’язкове щоденне виконання Гімну України в школах на початку уроків за участю учнів та вчителів.

Тому суд прийняв до розгляду цю справу та призначив підготовче засідання на 6 листопада 2020 року.

До слова, 31 липня КМДА підтримала рішення про започаткування обов'язкового виконання учнями та вчителями гімну України у школах. Хоча у відомстві запевнили, що співати гімн не обов'язково, рішення є лише рекомендацією. Таке рішення прийняли, щоб популяризувати та виховувати в учнів шанобливе ставлення і повагу до державних символів України.