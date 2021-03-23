Абітурієнти з окупованих територій отримають місця у гуртожитках на час підготовчих курсів

Джерело:фейсбук Офісу омбудсмана
Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, які будуть проходити безкоштовні підготовчі курси в очному режимі, будуть надані місця у гуртожитках університетів.
Навчання на таких курсах проводитиметься за очною, змішаною або дистанційною формами.
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Підготовчі курси діятимуть протягом 2021 – 2022 років у дев’яти університетах.
Також у них будуть розташовані освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна", які допомагатимуть вступникам з з окупованих територій подавати документи для навчання на курсах.
У яких університетах діятимуть такі підготовчі курси:
В Офісі Омбусмана наголосили, що для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій вже почалися підготовчі курси для вступу до українських вишів.
Курси містять заняття із:
До того ж, на період навчання абітурієнтів очного курсу буде забезпечено місцями у гуртожитку.
Вступ для абітурієнтів з окупованих територій буде організовано за процедурою в межах квоти-2.
Аби претендувати на квоту-2, абітурієнт з ТОТ може не складати ЗНО, але повинен успішно скласти 3 іспити через освітні центри: з української мови, історії України та ще один предмет на вибір (той, що вимагає спеціальність).
Приїжджати на іспити цим абітурієнтам можна без українського паспорта, пред'явивши свідоцтво про народження. Документи для вступу на бакалавра на бюджет будуть приймати до 19 липня 2021 року.