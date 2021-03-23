Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, які будуть проходити безкоштовні підготовчі курси в очному режимі, будуть надані місця у гуртожитках університетів.

Навчання на таких курсах проводитиметься за очною, змішаною або дистанційною формами.

До теми Які університети та спеціальності обирають абітурієнти з окупованих територій: дані МОН

Підготовчі курси діятимуть протягом 2021 – 2022 років у дев’яти університетах.

Також у них будуть розташовані освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна", які допомагатимуть вступникам з з окупованих територій подавати документи для навчання на курсах.

У яких університетах діятимуть такі підготовчі курси:

Донецький національний технічний університет;

Житомирський державний університет імені Івана Франка;

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;

Маріупольський державний університет;

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;

Херсонський державний університет.

Важливо! Термін навчання на підготовчих курсах з лютого до травня 2021 року – 4 місяці (120 годин), або з жовтня 2021 року до травня 2022 року – 8 місяців (240-480 годин).



Зареєструватися на ці курси необхідно до 1 квітня, заповнивши анкету на сайтах цих 9 університетів.

В Офісі Омбусмана наголосили, що для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій вже почалися підготовчі курси для вступу до українських вишів.

Курси містять заняття із:

української мови та літератури,

історії України,

математики,

англійської мови.

До того ж, на період навчання абітурієнтів очного курсу буде забезпечено місцями у гуртожитку.

Які пільги є для вступників з окупованих територій

Вступ для абітурієнтів з окупованих територій буде організовано за процедурою в межах квоти-2.

Що таке квота-2 Це визначена кількість пільгових місць державного замовлення для вступників з тимчасово окупованих територій. Вона складає не менше ніж 20% загального обсягу державного замовлення.



Аби претендувати на квоту-2, абітурієнт з ТОТ може не складати ЗНО, але повинен успішно скласти 3 іспити через освітні центри: з української мови, історії України та ще один предмет на вибір (той, що вимагає спеціальність).

Приїжджати на іспити цим абітурієнтам можна без українського паспорта, пред'явивши свідоцтво про народження. Документи для вступу на бакалавра на бюджет будуть приймати до 19 липня 2021 року.