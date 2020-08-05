Цього року вступники пільгових категорій отримали можливість подавати електронну заяву на вступ. Окрім того, ці абітурієнти можуть підтвердити свої права на вступ у будь-якому виші.

Відповідний лист МОН направило до закладів вищої (фахової передвищої) освіти, йдеться на сайті відомства.

Цікаво Шкарлет назвав дати початку навчання в університетах

Там зазначають, що вступники, які мають пільги щодо участі у конкурсному відборі під час вступу та мають сертифікат ЗНО (хоча б один з будь якого з 2017 по 2020) можуть звернутись до будь-якого із вишів для підтвердження своїх прав.

Заклади вищої освіти повинні створити їм в ЄДЕБО картку фізичної особи та додати до неї дані документа, що підтверджує вказане право (зі сканованою копією цього документа).

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко запевнив, що заклади освіти не мають права відмовити вступникам пільгових категорій, які звернулись до них за допомогою у внесенні даних до електронної бази. Навіть якщо вступник хоче подати заяви до іншого вишу.

Тож, університети при внесенні даних в ЄДЕБО повинні ретельно перевірити документи вступників, які дають їм право на пільги для здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету.

Хто має право на пільговий вступ у 2020 році:

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

особи з інвалідністю, які не спроможні відвідувати заклад освіти;

особи, які в 2020 році не брали участі в ЗНО через наявність захворювання або патологічного стану;

особи, яким відмовили в реєстрації для участі в ЗНО у 2020 році через неможливість створити особливі умови;

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасники бойових дій;

особи, звільнені з військової служби починаючи з 1 грудня 2019 року;

громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном між 1 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року;

особи, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2020 року;

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, з Донецької та Луганської областей та на лінії зіткнення.

Додамо, що вступникам, які не можуть зареєструвати особистий електронний кабінет через помилки у документах про повну загальну середню освіту, повинні звернутись до сервісу підтримки е-кабінетів.