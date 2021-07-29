Докторка політичних наук, проректорка Київського національного університету культури і мистецтв Інна Костиря розповіла деталі вступу абітурієнтів з окупованих територій.

Важливо Їхала через Росію і не зізнавалася, що вступаю в український виш, – абітурієнтка з окупованого Донецька

За її словами, вступники з непідконтрольних територій, які все ж планують навчатися в українських вишах, в більшості складають ЗНО, оскільки інформація про пільги до них не доходить.

Вони можуть вступати до українських вишів без конкурсу та ЗНО, але до них ця інформація не доходить. Тож, часом вони змушені конкурувати з усіма іншими за можливість вчитися безкоштовно на бюджетних місцях,

– заявила Інна Костиря.

Вона додає, що Україна має боротися за молодь, адже це майбутнє.

"Ми не повинні давати окупанту можливість красти нашу молодь і допускати, щоб він там роздавав паспорти. Ми бачимо, що недопрацьовуємо на цій ниві – всі ми, в тому числі і влада, яку ми обрали", – додала проректорка.

Як вступають абітурієнти з окупованих територій

До слова, абітурієнти з окупованих територій мають вступати до вишів через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна". Вони працюватимуть до 24 вересня 2021 року.



Терміни вступної кампанії для абітурієнтів з ТОТ / Інфографіка МОН

Вступники з ОРДЛО можуть не складати ЗНО. Натомість через освітні центри вони зможуть пройти річне оцінювання та ДПА, а також отримати документ про базову середню або повну загальну середню освіту.

Окрім того, вступники з тимчасово окупованих територій будуть отримувати академічну або соціальну стипендію, матимуть пільги по оплаті за гуртожиток, безкоштовно отримають книги у вишах та доступ до інтернету.