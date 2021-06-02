Абітурієнти з окупованих територій до 1 вересня будуть жити та проходити курси при вишах

Спеціальні підготовчі навчальні курси на базі українських вишів для дітей, які мешкають в окупованих регіонах Донбасу та Криму, починаються вже з 29 червня та триватимуть до 31 серпня. На цей час дітям з ТОТ нададуть житло.

Член освітнього комітету ВР Роман Грищук на форумі "Україна 30. Освіта і наука" розповів, що цей проєкт може стати одним з інструментів реінтеграції молоді з окупованих територій.

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За його словами, на курсах діти зможуть підтягнути знання з української мови та історії України.

"Це потрібно для того, щоб з 1 вересня вони могли почуватися сильніше і змогли виходити на навчання разом з усіма", – розповів Грищук.

А на час проходження курсів абітурієнтів з ТОТ забезпечать:

безкоштовним житлом у гуртожитках,

щомісяця платитимуть стипендію 4 590 гривень.

Зазначимо, що для участі в проєкті випускники мають до 1 червня подати документи до одного з 23 університетів, на базі яких проходитимуть курси. Зарахування триватиме до 20 червня.

В яких вишах будуть проходити курси для абітурієнтів з ТОТ:

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля Харківський політехнічний інститут Маріупольський державний університет Горлівський інститут іноземних мов від “Донбаського державного педагогічного університету” Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Донецький національний технічний університет Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Луганський національний аграрний університет Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Університет державної фіскальної служби України Львівський національний університет імені Івана Франка Житомирський державний університет імені Івана Франка Приазовський державний технічний університет Донбаський державний педагогічний університет НАУ ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" Полтавська державна аграрна академія Донецький національний медичний університет Донбаська державна машинобудівна академія Херсонський державний аграрно-економічний університет Луганський державний медичний університет Ізмаїльський державний гуманітарний університет Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка Одеська національна академія харчових технологій.

Грищук додав, що з 29 червня розпочнуться курси, і абітурієнти, які приїдуть подавати документи до вишів, зможуть поселитись при обраному навчальному закладі. Але це не обов’язково має бути той виш, до якого дитина вступатиме.

Додамо, що наприкінці курсів учасники отримають сертифікат, склавши підсумковий іспит.

Очікується, що ці курси зі стипендією і проживанням допоможуть вирішити проблему "одного виїзду", коли дитині складно повернутися на окуповану територію. Тому час до початку навчального року вони можуть провести при університеті.

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Водночас вишам, які братимуть участь у проєкті, компенсують вартість навчання та проживання в гуртожитках.

Ймовірно, у 2021 році такі підготовчі курси проходитимуть від 500 до 750 дітей з окупованих територій.

До слова, у МОН розповіли, як абітурієнти з окупованих територій можуть вступити у виші: