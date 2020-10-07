Цього року абітурієнти з тимчасово окупованих територій могли вступити до українських вишів без складання зовнішнього незалежного оцінювання. Відомо, що вже майже 1500 випускників пройшли на навчання до закладів вищої освіти.

Окрім того, абітурієнтам з ТОТ, які хочуть вступити на бюджет без ЗНО, продовжили термін прийому до вишів до 23 жовтня 2020 року, повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі телеканалу "Дом".

Цікаво Скільки іноземних студентів навчається в Україні: дані МОН

За його словами, у 2020 році майже півтори тисячі дітей вступили до українських закладів вищої освіти. Зокрема, 388 осіб вступили з Криму і 1 080 осіб з окупованих територій Донецької і Луганської областей.

"Ми чекаємо на цих дітей. До 23 жовтня цього року продовжено прийом дітей з окупованих територій. Вони вступатимуть тільки на бюджетні місця, без зовнішнього незалежного оцінювання", – наголосив Вітренко.

До слова, уряд ухвалив рішення про те, що студенти із окупованих територій України можуть почати навчання в вищих закладах освіти без проходження тестування на COVID-19 та обов'язкової 14-денної самоізоляції.