Випускники з окупованих територій Криму й Донбасу у 2021 році зможуть і надалі вступати в українські виші. Тепер їм ще більше допомагатимуть підготуватися до вступу.

Окрім того, українська влада збільшила кількість вишів для вступу абітурієнтів з окупованих територій. "Понад 90 навчальних закладів приймають на навчання без ЗНО молодь із Криму та Донбасу", – розповів віцепрем’єр-міністр з ТОТ Олексій Резніков в інтерв'ю ТСН.

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За його словами, у Держбюджеті на 2021 рік заклали додаткове фінансування на підготовку майбутніх студентів до навчання. Зокрема, на вивчення української мови.

У нас сьогодні працює два центри — "Донбас Україна" й "Крим Україна". Ми консультуємося щодо можливості зробити одну юридичну особу, бо вони займаються одним і тим самим",

– повідомив Олексій Резніков.

Він наголосив, що в 2021 році не будуть ділити абітурієнтів з Криму й Донбасу, адже як одні, так й інші є громадянами України, що опинилися в заручниках.

У МОН раніше запевняли, що вони планують створити спеціальні підготовчі курси на базі українських вишів для абітурієнтів з окупованих територій. Вони будуть безкоштовними та супроводжуватимуться соціальними стипендіями для дітей.

Додамо, що у 2020 році через центри для вступу абітурієнтів з окупованого Криму вступили майже 400 осіб до українських вишів, а з Донбасу – 1629 абітурієнтів. Цікаво, що в рейтингових списках з метою безпеки прізвища вступників були зашифровані.