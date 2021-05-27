Згідно з наказом Українського центру оцінювання якості освіти, є кілька причин, що можуть бути визнані перешкодою для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. До переліку входить і хвороба учасника ЗНО в період тестування.
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Яка довідка потрібна
Для підтвердження факту хвороби учасники ЗНО мають надати довідку:
- для зайнятого населення – листок непрацездатності;
- для поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії – довідку про тимчасову непрацездатність;
- для військовослужбовців строкової служби, офіцерів та інших військових – також довідку про тимчасову непрацездатність;
- для випускників шкіл, учнів та студентів коледжів, профтехів чи університетів – форму первинної облікової документації № 095/о "Довідка №___ про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу І – IV рівнів акредитації..";
- для дітей-інвалідів віком до 18 років – форму первинної облікової документації № 080/о "Медичний висновок про дитину-інваліда віком до 18 років";
- для інших осіб – форму первинної облікової документації № 086/о "Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)", або форма первинної облікової документації № 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого".
Перелік захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО:
Зазначимо, що абітурієнти які не змогли взяти участь у основній сесії ЗНО через хворобу, що підтверджено відповідною довідкою, мають право взяти участь у додатковій сесії ЗНО.
Реєстрація на додаткову сесію здійснюється регіональними центрами оцінювання якості освіти протягом п’яти робочих днів після дня проведення ЗНО з відповідного предмета.