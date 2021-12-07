90% працівників шкіл вакциновалися проти коронавірусу, – Шкарлет

У МОН повідомили, що повний цикл вакцинації проти COVID-19 вже пройшли 588 тисяч працівників шкіл, це 90,2% від загальної кількості. Понад 43 тисячі освітян шкіл очікують на другу дозу вакцини.

Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет. За його словами, Україна знаходиться за крок до мети, тому він вкотре закликав освітян не зволікати зі щепленням.

До теми Скільки українських школярів вже вакцинувалися від COVID-19: відповідь Ляшка

Де вакциновано найбільше вчителів

Найбільшу кількість щеплених двома дозами працівників шкіл демонструють:

Дніпропетровська область – 98% працівників;

Луганська область – 97,3% працівників;

Сумська область – 96,5% працівників;

Харківська область – 95,6% працівників;

Черкаська область – 95,4% працівників.

Скільки шкіл досі навчається дистанційно? За даними МОН, дистанційне навчання досі продовжується в 415 школах (хоча ще 3 грудня цей показник був близько 750 шкіл).

Сергій Шкарлет вважає, що вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19 та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

До слова, МОЗ змінило роботу шкіл в жовтій зоні. З 6 грудня почали діяти посилені карантинні норми – школи можуть працювати очно лише за 100% вакцинації працівників. Деталі – за посиланням.

Лише за добу, 6 грудня, в Україні понад 188 тисяч людей вакцинували проти коронавірусу. Першу дозу отримали 73 тисячі 7 людей, другу – понад 115 тисяч осіб.Всього від початку вакцинальної кампанії щепили понад 13,8 мільйона людей. Найчастіше для щеплення обирають вакцини Pfizer, Coronavac та Moderna.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

Інформую, що повний цикл вакцинації вже пройшли 588 319 працівників шкіл, це 90,2% від загальної кількості. Понад 43 тисячі освітян ЗЗСО очікують на другу дозу вакцини проти COVID-19.

Найбільшу кількість щеплених двома дозами працівників шкіл демонструють: Дніпропетровська – 98%, Луганська – 97,3%, Сумська – 96,5%, Харківська – 95,6%, Черкаська – 95,4% області.

Дистанційне навчання через відсутність 100% вакцинації освітян у «червоній» зоні продовжується в 415 школах. Ми спостерігаємо позитивну динаміку, адже цей показник 3 грудня був більшим на 325 шкіл.

Нагадую, що вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19 та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Ми знаходимося за крок до мети, я вкотре закликаю освітян не зволікати з рішенням на користь щеплення.