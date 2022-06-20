Про це під час телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що 90% співробітників освіти у місті відмовились співпрацювати з окупантами, тож їм уже шукають заміну в Росії, передає 24 канал.

Читайте також Бої навколо Сєвєродонецька та втрата контролю над Метьолкіним: основне за 117 день війни

Окупанти шукають заміну українським вчителям

Іван Федоров зауважив, що загарбники починають продавати спеціальні перепустки для пересування тимчасово захопленими територіями. Але, на його думку, загрозливішим є саме питання освіти. Він підкреслив, що окупанти остаточно збагнули, що вчителі співпрацювати з ними не збираються. Тож доводиться напередодні навчального року шукати альтернативу.

Для цього загарбники уже проводять набір вчителів. Їх привозитимуть з одного з дальніх регіонів Росії. А пропонують освітянам, додає Іван Федоров, роботу на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Мер Мелітополя розповів, що 19 червня вдалось зафіксувати повідомлення про набір вчителів з Новосибірська. Він зауважив, що їм пропонують перебратись на території тимчасово окупованої Запорізької області. Федоров наголосив, що ситуація загрозлива, адже всі прекрасно розуміють, яким буде це навчання.

Залишились хіба технічні співробітники

90% з 2 700 співробітників управління освіти відмовились співпрацювати (з окупантами – 24 канал). А ті 10%, які погодились, – це технічні спеціалісти. Тому практично жоден вчитель не погодився співпрацювати з колаборантами,

– підкреслив Федоров.

Мер Мелітополя зауважив, що такі цифри – беззаперечний показник прояву патріотизму серед вчителів. А ще це свідчить про те, що вони прагнуть викладати українським дітям згідно з програмами, розробленими саме в нашій країні.

Іван Федоров додав, що у Мелітополі надзвичайно надіються на ЗСУ. Мешканці вірять, що 1 вересня діточки підуть до українських шкіл.

У Мелітополі готують запровадити смертну кару

Раніше Іван Федоров розповів, що від початку війни окупанти викрали у Мелітополі 500 мешканців. Це російські загарбники зробили задля того, щоб залякувати людей, а також намагатись придушити рух опору.

Але не на тих натрапили. Це навпаки посилило протестні настрої серед мешканців міста. І це вже відчули російські загарбники. Тож вони вирішили повернути смертну кару. Страти, переконаний Федоров, проводитимуть публічно. Це мало б остаточно пригнобити містян.

Варте уваги – 20-річний юнак жив у пекарні, годуючи харків'ян хлібом: дивіться відео