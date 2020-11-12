Карантин показав чимало освітніх проблем, з якими стикнулись учні та вчителі. Пандемія COVID-19 не обійшла і дітей з ООП. Відомо, що лише 15% учнів з інвалідністю мають доступ до навчання, а решта 85% відвідують спеціалізовані школи, навчаються вдома або взагалі не здобувають освіту.

Школи насправді погано пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами. Про це свідчать дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні щодо впливу пандемії COVID-19 на людей з інвалідністю.

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Зокрема, через карантин припинили надавати багато спеціалізованих послуг підтримки для дітей з інвалідністю в інклюзивних загальноосвітніх школах.

Так, у навчанні учням допомогли уроки-онлайн, які транслювали по національному телебаченню. Проте переклад уроків жестовою мовою надавався тільки в онлайн-режимі. Також заняття не адаптували для дітей з іншими освітніми потребами.

Відомо, що щонайменше 85% дітей з інвалідністю через карантин навчаються вдома або не здобувають освіту взагалі.

Від зупинення очного навчання найбільше постраждали діти з інтелектуальними та психосоціальними порушеннями. І батькам, і вчителям бракувало методичних матеріалів, щоб адаптувати онлайн-уроки для дітей з ООП.

Окрім того, велика кількість дітей з інвалідністю проживають у малозабезпечених сім’ях, у яких часто навіть немає необхідної техніки для дистанційного навчання.

Автори звіту зазначають, що на навчання для дітей з розладами аутистичного спектра дуже вплинули стрес і емоційні страждання, спричинені карантином та ізоляцією.