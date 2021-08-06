80% вакцинованих вчителів у школах: в яких зонах діятиме нова вимога уряду

У регіонах зеленої зони школи працюватимуть у звичайному режимі, а вимога про 80% вакцинованих педпрацівників для роботи шкіл діятиме у жовтій, помаранчевій та червоній зонах.

В яких зонах діятиме вимога про 80% вакцинованих вчителів

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що вимога про 80% вакцинованих освітян діє на території тих областей, де встановлений жовтий, помаранчевий, червоний рівень епідемічної небезпеки.

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За його словами, якщо діє зелений рівень, як зараз, то ця норма не поширюється, школи відкриються і зможуть працювати без цієї вимоги.

Ляшко додав, що вчителям не варто чекати жовтого, помаранчевого і червоного рівнів епідемнебезпеки, а треба вже вакцинуватися. При цьому міністр наголосив, що вакцинація вчителів добровільна і безкоштовна.

Які школи навчатимуть дистанційно

Очільник МОЗ запевнив, що згідно з умовами адаптивного карантину, якщо у регіоні встановлюється вищий за зелений рівень епіднебезпеки, то в школах запроваджується дистанційне навчання (за умови – якщо колектив закладу освіти не вакцинований на 80%).

Водночас міністр нагадав, що минулого навчального року при погіршенні епідситуації школи закривалися.

Сьогодні МОЗ дає шанс школам працювати, якщо буде 80% вакцинованого викладацького складу. Але ми примусово не створюємо для вчителів ситуації, коли вакцинація від COVID-19 є обов'язковою. Це один з варіантів, щоб школа працювала під час жорсткіших карантинних обмежень,

– сказав Ляшко.

До слова, згідно з постановою уряду, школи, у яких вакциновано менше 20% педагогів, не зможуть працювати, якщо регіон перейде з зеленої в іншу зону карантину.

Наразі серед працівників освіти повний курс вакцинації пройшли 308 тисяч осіб. Лідером з вакцинації вчителів є Львівська область – там щепили 25 тисяч освітян. Також найбільше щеплюють педагогів у Запорізькій (23 тисячі) та Харківській (17 тисяч) областях.