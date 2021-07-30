Повинно бути 80% вакцинованих вчителів: уряд змінив умови роботи шкіл під час карантину

Нещодавно у МОЗ наголосили, що школи зможуть працювати у помаранчевій та червоній зонах, якщо там буде вакциновано більшість працівників (понад 80%). Уряд підтримав це рішення та своєю постановою змінив роботу шкіл під час карантину.

Нові умови роботи шкіл під час карантину

Уряд опублікував постанову зі змінами обмежень адаптивного карантину. Тож тепер робота шкіл у жовтій, помаранчевій та червоній зонах карантину прив’язана до рівня вакцинації персоналу.

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Так, відвідування закладів освіти та проведення в них масових заходів буде дозволено, якщо щонайменше 80% персоналу пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 та мають відповідний сертифікат.

Які школи будуть закривати на карантин

Заклади, у яких вакциновано від коронавірусу менше 20% персоналу, не зможуть працювати, якщо регіон перейде з зеленої в іншу зону карантину, – йдеться в постанові уряду.

До слова, у МОН раніше заявляли, що планують розпочати новий навчальний рік в очному режимі, адже до цього часу вакцинують більшість освітян.

Водночас ООН закликає якнайшвидше відкрити школи попри пандемію COVID-19. Адже через їх тривале закриття у світі збільшилася кількість насильства та ранньої вагітності серед дітей. Тож, наразі на кону стоїть освіта понад 600 мільйонів учнів.