Нові умови роботи шкіл під час карантину

Уряд опублікував постанову зі змінами обмежень адаптивного карантину. Тож тепер робота шкіл у жовтій, помаранчевій та червоній зонах карантину прив’язана до рівня вакцинації персоналу.

Важливо Ляшко пояснив, чи будуть примусово вакцинувати вчителів

Так, відвідування закладів освіти та проведення в них масових заходів буде дозволено, якщо щонайменше 80% персоналу пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 та мають відповідний сертифікат.

Які школи будуть закривати на карантин

Заклади, у яких вакциновано від коронавірусу менше 20% персоналу, не зможуть працювати, якщо регіон перейде з зеленої в іншу зону карантину, – йдеться в постанові уряду.

До слова, у МОН раніше заявляли, що планують розпочати новий навчальний рік в очному режимі, адже до цього часу вакцинують більшість освітян.

Водночас ООН закликає якнайшвидше відкрити школи попри пандемію COVID-19. Адже через їх тривале закриття у світі збільшилася кількість насильства та ранньої вагітності серед дітей. Тож, наразі на кону стоїть освіта понад 600 мільйонів учнів.