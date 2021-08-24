Кілька незвичних та корисних уроків вже ввели у школах інших країн. Які б з них точно пригодилися в житті замість українських нудних уроків – читайте нижче.

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Майндфулнес

Дослівно це означає – "наповнення розуму", "повнота усвідомлення". Це метод концентрації уваги, який часто називають фітнесом для розуму. Такий предмет ввели у частині шкіл Великої Британії та США.

Як її застосувати? Потрібно припинити автоматичні дії, усвідомити всю інформацію, що надходить до нас та насолоджуватися нею. Скажімо, у цьому стані можна їсти і відчувати смак, текстуру, аромат страви, відчуття на дотик від посуду, кожен свій рух тощо.

Цікаво, що найчастіше майндфулнес поєднують із дихальними вправами, і при цьому усвідомлюють ритм дихання, потоки повітря під час вдиху та видиху. Такі уроки допомагають зняти стрес, підвищують життєстійкість та вчать керувати увагою.

Стрес-менеджмент

В сучасному світі різноманітні техніки зняття стресу набирають популярності, і зараз це актуально навіть для школярів. Такі уроки саморегуляції є у деяких школах Канади для учнів від 7 класу.

Дітей навчають, що протягом дня в них мають бути такі активності: зосередженість, час відпочинку для мозку, спонтанність, усамітнення, спілкування, фізична активність, здоровий сон.

Також вони вивчають таблицю "Антистрес бінго", у якій зібрані круті ідеї для зменшення стресу. Наприклад,

спати 7 – 9 годин,

пити більше води,

їсти фрукти та овочі,

ходити пішки,

проводити час з домашніми улюбленцями,

дивитися веселе кіно чи читати гумористичну літературу,

дивитися на зірки,

за потреби просити про допомогу,

зробити щось креативне,

вміти відстояти час для себе,

робити першими найскладніші завдання тощо.

Виживання у дикій природі

Такі уроки були вперше введені у Данії та Норвегії, а згодом в Англії. І стали настільки популярними, що нині вони є майже у кожній школі.

Учнів вчать виживати в небезпечних умовах, здобувати собі все потрібне, перебувати в гармонії з природою, вірити у свої сили тощо. Так, діти вміють, наприклад, розводити багаття, ставити намет, орієнтуватися без компаса, робити фарбу з рослин, заготовляти воду тощо.



Вчитель розповідає про виживання у дикій природі / Фото thoughtco.com

А наприкінці навчання дитина має відчувати, що здатна вижити в дикій природі. Це підвищує самооцінку учнів та почуття самодостатності.

А на аналогічних уроках у Новій Зеландії дітей навчають ще й рибалити та ловити опосумів, які шкодять господарствам.

Володіння музичними інструментами

У школах Фінляндії на уроках музики уроках учні самі обирають музичні інструменти (духові, ударні, синтезатор, гітара), на яких хочуть навчитися грати та повторюють сучасні популярні пісні.

Так, з 3 по 6 клас у цій країні по 4 години на тиждень вчать грати на музичних інструментах (а також співати, слухати музику, музикувати). Надалі музика стає предметом за вибором.

Цікаво! Музикальний слух, який розвивається під час занять, допомагає швидко опановувати іноземні мови. Заняття розвивають емоційний інтелект, волю і структурне мислення, яке покращує успіхи в математиці.

Сторітелінг

Це мистецтво створювати цікаві історії. Так, у 1990 році сторітелінг розвивався у сфері менеджменту та маркетингу.

Українські педагоги вже активно користуються сторітелінгом як педагогічним методом. Але сучасні діти також мають навчитися розповідати яскраві історії. У майбутньому, за словами експертів, це вміння знадобиться ще більше, ніж нині.

Тому уроки сторітелінгу ввели у деяких школах Британії та США. На заняттях навчають різних способів писати тексти, малювати комікси, робити анімацію, записувати аудіоісторії, підвищувати ораторське мистецтво.

Також учнів вчать вигадувати історії, дивлячись на мапу лісового масиву, по фотокартці, по кількох листівках, які випадковим чином роздає вчитель. Є навіть майстер-класи письменників та ілюстраторів, які радять, як створити власних персонажів.

Винахідництво

У деяких школах США є шкільний предмет під назвою "Наукові відкриття". Наприкінці року кожен учень має зробити відкриття чи винахід на базі отриманих знань. Потім діти представляють у класі презентації, а вчителі оцінюють успішність проєкту.

Цікаво, що схожі уроки вже вводили в окремих школах України. Скажімо, були уроки ТРВЗ — теорії рішення винахідницьких завдань. Такі заняття розвивають системне, творче та критичне мислення. Окрім того, є приватні школи, які навчають учнів, як робити відкриття.

Комп’ютерні ігри

Нам здається, що якби учням дозволити на заняттях грати в Minecraft, щоб проєктувати нові об’єкти і так пізнавати світ, або присвятили уроки розробці нових ігор, то це б точно всім сподобалося.

А в школах Швеції вже є уроки Minecraft. Там діти 12 – 13 років навчаються будувати віртуальні міста з електричними мережами, водопостачанням, дізнаються про проблеми містобудування та екології.

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Також вони вивчають на онлайн-практиці, чим відрізняються гори та пагорби, як утворюються озера та ріки. Ця 3D-гра вимагає від гравців креативно розв’язувати будівельні проблеми.

Окрім того, там є й школа, де вчать дітей проєктувати ігри, створювати персонажів і робити дизайн. Освітяни переконані, що учні мають володіти ІТ на просунутому рівні вже до завершення школи.

Урок щастя

Експерти вважають, що потрібно не лише вміти керувати стресом, а й помічати моменти щастя та насолоджуватися життям. Цього навчають на уроках щастя школярів міста Гайдельберг у Німеччині.

Там вчителі радять, як жити в злагоді із собою, робити добрі справи, діяти за покликом серця. Освітяни вважають, що це допомагає дитині рости гармонійною особистістю.

А наприкінці року треба зробити щось таке, що приносить задоволення. Наприклад, створити іграшку, вигадати гру, зняти відеоролик про свій щасливий день або зайнятися волонтерством. Вибір залежить від особистих уподобань учня.