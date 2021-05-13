На 8-річну дитину впали футбольні ворота в школі на Черкащині: стан хлопчика

Цей інцидент стався у школі села Кочубіївка біля Умані. Там під час тренування на 8-річного хлопчика впали футбольні ворота в шкільному спортзалі.

Дитину одразу госпіталізували до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та підозрою на перелом основи черепа.

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Працівники поліції за фактом події розпочали кримінальне провадження за статтею “Неналежне виконання обов'язків з охорони життя та здоров'я дітей”. Окрім того, проводили слідчі дії для встановлення всіх обставин НП у школі.

Який стан хлопчика зараз

Батько Артема Білясова Володимир повідомив, що стан сина вже стабільний, йому стало краще. Мати хлопчика додала, що Артем йде на поправку.

Сім'я всім вдячна за допомогу і підтримку. На цей час дитина стабільна і все добре. Матеріальної допомоги від людей ми вже не потребуємо. Ми всім дякуємо за допомогу,

– сказала жінка.

Поліція й далі продовжує вести розслідування, зокрема опитали свідки та перевірили футбольні ворота в школі. З'ясувалося, що другі ворота (які залишилися в спортзалі) мають нормальне кріплення.

Якщо поліція виявить правопорушення, то винуватцю загрожує до 3 років позбавлення волі, а також заборона обіймати відповідні посади на аналогічний термін.

До слова, раніше на Одещині учень 6 класу зламав ногу, коли грав з однолітками у футбол після уроків. Але вчителька замість того, щоб надати першу допомогу школяреві, наказала винести його за територію школи.