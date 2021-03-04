Як відзначити 8 Березня у школі: 6 креативних ідей для переосмислення свята

Ще кілька років тому 8 Березня в українських школах проходило з квітами та коробками цукерок для вчителів. Але тепер часи змінилися, і часто виникають дискусії щодо того .чи варто святкувати жіночий день. Читайте 5 ідей, як говорити з дітьми про 8 Березня.

Педагогиня Новопечерської школи та найкраща вчителька громадянської освіти за версією Global Teacher Prize Ukraine 2020 Леся Юрчишин підготувала варіанти, як можна відсвяткувати 8 Березня в школах та розповіла, що варто пояснити учням про це свято.

Важливо Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята

Як відсвяткувати 8 Березня у школах

Дослідити історію свята

Зацікавте дітей подумати, чому зараз тривають дискусії щодо того, чи варто святкувати 8 Березня.

Для цього запропонуйте учням разом дослідити історію свята, з’ясувати, звідки воно пішло, у яких країнах і як відзначається, яким є сьогодні.

Упевнена, про "марш порожніх каструль" 8 Березня 1857 у Нью-Йорку чули одиниці. Так само, як і про перші офіційні відзначення Національного дня жінки 28 лютого 1909 року, – каже Леся Юрчишин.

Особливо важливо звернути увагу учнів на те, що ці події відкривають широке коло тогочасних соціально-економічних проблем: умови праці та її оплата, доступ до медичного обслуговування та соціальних виплат.

Скласти профайл лідерки-борчині

Підготуватися до уроку можна за допомогою основної інформації про 8 Березня, яку зібрали журналісти 24 каналу. Читайте все про це свято – за посиланням

Серед борчинь за права можна зустріти дуже харизматичних особистостей. Тому об’єднайте учнів у групи та запропонуйте скласти "профайл" однієї з них:

простежити зростання особистості,

визначити лідерські якості,

відзначити успішні кейси взаємодії з друкованими виданнями тощо.

Прикладом таких борчинь можна назвати:

Еммелін Панкхерст

Це лідерка мілітантського руху із числа більш "радикальних" суфражисток, які приковували себе наручниками до поручнів у громадських місцях. Журнал "Тайм" у 1999 році назвав її однією зі ста найвпливовіших особистостей ХХ століття.



Еммелін Панкхерст / Фото cultmir

Емілі Вайльдінґ Девісон

Вона у червні 1913 року вибігла під копита коня короля Георга V на дербі, отримала поранення, а фото інциденту облетіло всі британські газети. Так, тогочасні методи боротьби і привернення до себе уваги були дуже епатажними.

Еліс Стоукс Пол

Це американська суфражистка, яку посмертно включили до Галереї національної слави у 1970-ті роки.

Невже українки стояли осторонь цих процесів? Аж ніяк. Для знайомства з українськими борчинями за права можна переглянути випуск "Історичної Правди" з Вахтангом Кіпіані «Перші українські феміністки».

Ось неповний перелік українських активісток та борчинь за права:

Наталія Кобринська

Мілена Рудницька

Олена Кисілевська

Ольга Басараб.

До того ж, у Першій та Другій світових війнах українки брали участь не лише як медсестри, а й були безпосередньо на полі бою чи виконували підпільну роботу. Серед них були: Ольга Підвисоцька, Ганна Дмитерко, Катерина Зарицька, Дарія Гнатківська та інші.

Український інститут національної пам’яті втілив проєкт "Війна не робить винятків. Жіночі історії Другої світової війни". Тому учні можуть попрацювати з готовими плакатами та познайомитись із долями цих жінок.

Також видання “Гендер в деталях” підготувало ще кілька варіантів, як відзначити 8 Березня в школі не стереотипно.

Протестне мистецтво проти шаблонів

Серед українських дисиденток варто виділити Аллу Горську, бо її життя, діяльність та обставини вбивства виглядають як справжній детективний серіал.

Тому запропонуйте в класі проаналізувати твори Алли Горської, поговорити про цензуру і заборони. А до розмови про "протестне" мистецтво, яке задає нові тренди, можна додати творчість: Катерини Білокур, Марії Приймаченко, Соні Делоне.

Обов'язково запитайте учнів, чи легко було бути мисткинею в ті часи та з якими труднощами стикалися жінки.

"Жіночий" кросворд

Для того, щоб краще зрозуміти сучасну ситуацію з гендерною нерівністю в Україні, запропонуйте школярам розгадати кросворд, за допомогою якого вони дізнаються про:

рух за рівність жінок та чоловіків;

стереотипи;

цікаву статистику.



Кросворд до 8 Березня / Фото "розвиток дитини"

Здійснити віртуальну подорож

Це ідея для інтеграції уроку історії чи літератури з географією. До прикладу, для переосмислення постаті Лесі Українки можна почати із цієї статті.

Відомо, що через хворобу письменниця об’їздила багато країн світу. Тому можна з учнями провести віртуальну подорож шляхами Лесі Українки і дослідити становище жінки в них.

Інша українка-мандрівниця – Софія Яблонська – здійснила мало не довколасвітню подорож. Вона 15 років мешкала в Китаї, друкувала свої фоторепортажі на сторінках провідних видань світу.

Третьою героїнею для віртуальної подорожі може стати Соломія Крушельницька. Де вона тільки не виступала і в які образи не перевтілювалась.

Боротьба за права

Боротьба жінок за свої права триває досі. До прикладу, міжнародна правозахисна організація Amnesty International щорічно проводить Марафон написання листів на захист прав людини, і часом історії ув’язнених жінок просто шокують: бо це можливо у XXI столітті.

Запропонуйте дітям скласти перелік найбільш поширених порушень прав жінки. Нехай вони запропонують власні варіанти подолання цих випадків несправедливості.

Як змінити гендерну нерівність у світі? Зокрема, за словами вчителів, це важливо змінити на законодавчому рівні.

Також варто говорити про проблеми жінок у суспільстві, вчити захищатися, навчати основ самозахисту, створювати кризові центри й надавати реальну допомогу жінкам.

До теми "Укрпошта" випустить марки до 8 березня з оголеними жінками: які картини на них розмістять

Чи варто вітати вчительок?

Деякі вчителі з радістю приймуть квіти та привітання. Проте не всі жінки підтримують це свято.

Так, деякі педагогині заявляють, що їм не потрібно дарувати до 8 Березня ані цукерок, ані кави. Ціннішим за подарунок буде прояв поваги до вчителів протягом усього навчального року.

Окрім того, чимало вчителів заздалегідь кажуть батькам, що замість квітів на свята (зокрема, і на 8 Березня) було б добре забезпечити клас канцелярськими товарами: папір, ручки, олівці, ватмани, двосторонній папір. Так педагогам буде набагато простіше готувати для дітей наочні матеріали до уроків.