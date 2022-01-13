Протести можуть призвести до того, що близько 75% вчителів звільниться, і через це закриються половину початкових шкіл країни.

До теми Вчителі хотіли дистанційку, але влада скасувала уроки: у Чикаго закрили школи через суперечки

Наразі у Франції близько 10 тисяч класів закриті через коронавірус серед учнів і персоналу. Попри це, уряд робить все можливе, щоб школи залишалися відкритими.

Вчителі не хочуть працювати в таких умовах

З початку січня в країні кілька разів змінювалися правила тестування дітей і санітарні протоколи. Це призвело до хаосу в школах і черг в пунктах тестування. А якщо у класі хтось з учнів хворіє на COVID-19, то решта дітей та вчителі повинні проходити тестування тричі на тиждень, щоб клас і далі навчався в очному режимі.

Вчителі заявили, що не хочуть і далі працювати в таких умовах. Вони вимагають більш захищені маски для роботи та монітори для перевірки рівня провітрювання в класах.

Учні не можуть нормально вчитися, їх число в класі постійно змінюється, а гібридну форму навчання, що переходить від дистанційної до очної, неможливо втілити в життя", – йдеться в заяві профспілок освітян.

Профспілки підтримала батьківська група Франції FCPE. Вони закликали батьків залишити своїх дітей вдома 13 січня.

Додамо, що у Франції школи масово закривають класи через зростання захворюваності на коронавірус серед вчителів і дітей. А станом на 11 січня там був найвищий показник захворюваності за весь час пандемії – 368 тисяч випадків COVID-19 за день.

До слова, у США ще минулого тижня школярі повинні були повернутися за парти. Проте через поширення Омікрону деякі учні залишилися на зимових канікулах, а деякі – перейшли на дистанційне навчання.

А учні в Великій Британії через COVID-19 змушені носити маски у школах після повернення з новорічних канікул. Це потрібно робити у приміщеннях шкіл, зокрема класах, бібліотеках та навіть коридорах.