Вчитель – це одна з найважчих і вимогливих професій. Водночас ця робота важлива, адже вчителі впливають на майбутнє країни, бо сприяють розвитку знань дітей, їх світоглядам, моральним якостям тощо. Але, шукаючи роботу, педагоги не повинні писати про деякі речі.

Хаотичний порядок досвіду роботи, навчання, особисті якості у резюме — це табу, які псують враження про вас. Тому експертка Крістіна Гончарук назвала виданню "Освіторія" найприкріші помилки у резюме та дала поради, як це виправити.

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Як вчителеві не варто складати резюме

Хаотична структура

Інформація у вашому резюме має бути чіткою і зрозумілою. Експертка радить перелічувати місця роботи у зворотному порядку — від теперішнього до першого.

Також обов’язково виділіть досвід навчання в окремий блок. "А щоб ваше резюме було стильним, завантажте шаблон, який надихне вас на кар’єрні зміни", – сказала Крістіна Гончарук.

Несуттєвий досвід роботи

Кандидатові на певну посаду не варто вказувати досвід роботи, який не стосується вакансії. Наприклад, якщо ви протягом студентських років працювали офіціантом, кур’єром чи консультантом у магазині, а тепер шукаєте роботу вчителя. Адже цей досвід не має стосунку до професії педагога.

Краще фокусуйте увагу на тому, що ви знаєте і вмієте. Наприклад, ви не працювали вчителем у школі, але проходили педагогічну практику, навчалися на курсах чи онлайн-тренінгах тощо.



Співбесіда з вчителем на роботу / Фото teknologisk

Порожні фрази в розділі "особисті якості"

Не пишіть стандартні якості типу «комунікабельна, стресостійка, командний гравець». Цей набір якостей рекрутер бачить у 95% резюме. Експертка запевняє, що краще не писати нічого, ніж банальні фрази.

Замість цього підкресліть свою унікальність. Наприклад, напишіть коротеньку історію, яка розкриє вашу найсильнішу навичку.

Наприклад, комунікабельність можна показати через реальний кейс із практики: "Примирила 1-А та 2-Б, які конфліктували кілька місяців", або стресостійкість: "Провела 5 зустрічей із мамою найбільшого розбишаки школи і не збожеволіла". Хай краще буде гумор та самоіронія, але це також свідчитиме про ваше креативність.

Одне резюме на різні вакансії

На кожне резюме рекрутер витрачає приблизно 6 секунд, щоб скласти про нього враження: за 4 секунди переглядає ім’я, прізвище та попередню посаду, ще за дві секунди сканує документ очима за ключовими словами для певної вакансії. Іноді рекрутери шкіл щодня отримують десятки резюме.

Багато шкіл в описі вакансії описують свої цінності і пріоритети: якого вчителя шукають, що цінують у людях тощо. Тому уважно читайте ці описи вакансій і робіть свої резюме якомога більш персоналізованими.

І ще адаптуйте свій професійний досвід. Якщо вчителька початкових класів не викладала англійською мовою на попередній роботі, але вміє і може це робити, про це варто зазначити.

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Фото з відпочинку чи вечірок

Фото – це важлива інформація про вас. Цікаво, що великі міжнародні корпорації не розглядають резюме, де є фото або зазначено вік кандидата. Тож, пам’ятайте, що фото з вечірки, тематичної фотосесії чи відпочинку зовсім не підходять для резюме.

На посаду вчителя в заклад освіти ваше фото має бути діловим, адже ви будете обличчям школи.



І на співбесіду одягніться стримано та охайно / Фото grade

Усі сертифікати списком

Ніколи не вказуйте списком усі курси, які ви прослухали, і сертифікати, які ви отримали за останні 10 років. Адже, наприклад, курси, що були актуальними у 2009 році, вже втратили цінність у 2020.

Краще покажіть свої навички lifelong learning – навчання упродовж життя. Це може бути не лише підвищення кваліфікації для вчителів, а й онлайн-курси на Coursera, Prometheus тощо. Бо якщо вчитель сам практикує lifelong learning, то зможе і дітей навчити цьому.

E-mail з нікнеймом

Не створюйте нікнейм на електронній пошті типу mickeymous@ukr.net . Адже коли рекрутер бачить поштову адресу кандидата, де замість імені і прізвища якісь веселі нікнейми, то втрачає довіру до такого резюме. А ще краще створити окрему скриньку для робочих листів.